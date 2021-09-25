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Річниця авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом: Венедіктова пояснила, чому справа затягнулася

25 сентября 2021, 14:05
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Торік 25 вересня в Харківській розбився військово-транспортний літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб, з них 26 загинули. Справу досі не завершено.

Авіакатастрофа під Харковом
Торік під Чугуєвом розбився літак з курсантами / УНІАН

Рік тому в Чугуєві, що на Харківщині, сталася трагедія - там розбився літак Ан-26, унаслідок чого загинули 26 курсантів і представників екіпажу. Очільниця Офісу генерального прокурора в річницю авіакатастрофи розповіла про причини аварії і відповідальних.

Венедіктова на своїй сторінці у Facebook зазначила, що завершити розслідування трагедії вдалося за 7 місяців і 10 днів. За цей час слідство зібрало понад 60 томів матеріалів справи.

Підозрюваними стали 6 військовослужбовців: керівник польотами, які 25 вересня 2020 року проходили у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та командувач Повітряних сил.

За словами Венедіктової, їх звинувачують у порушенні правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу і важкі наслідки, і в недбалому ставленні до служби.

До трагедії призвели такі дії та бездіяльність військових:

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  • неналежна підготовка та затвердження документів про умови експлуатації літака,
  • зліт з "конвеєра" був не передбачений керівництвом з льотної експлуатації
  • на борту літака знаходилися люди, які взагалі не повинні були там бути,
  • було порушено порядок здійснення льотної підготовки курсантів,
  • контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів, навчальним процесом та дотриманням заходів безпеки здійснювався неналежним чином,
  • під час кризової ситуації керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

Генеральний прокурор уточнила, що ще 5 травня сторонам надали доступ до зібраних матеріалів. Наразі всі постраждалі та їхні представники, а також 4 підозрюваних та їхні захисники ознайомилися з документами. Крім того, ще 1 підозрюваний і його адвокат знаходяться на завершальному етапі ознайомлення.

Водночас підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил, жодного разу до Державного бюро розслідувань не з'явився і не знайомий з матеріалами досудового розслідування. Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглядають вже протягом понад півмісяця.

20 вересня слідчий суддя залишив без задоволення скаргу захисника екскомандувача повітряних сил на повідомлення про підозру. Тому, підкреслила генпрокурор, тільки через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлено до суду.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

Увечері в п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської сталася авіакатастрофа - розбився військово-транспортний літак Ан-26. Всього на борту знаходилися 27 осіб, з них 26 загинули.

26 вересня глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що військово-транспортний літак Ан-26, за попередніми даними фахівців з льотної безпеки, зазнав аварії під Харковом - біля Чугуєва – через відмову датчика в двигуні.

18 грудня голова відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок повідомив, що головною причиною катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом стала помилка командира за відсутності контролю з боку керівництва управління польотами.

18 грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на просування в розслідуванні катастрофи військового літака Ан-26 в Чугуєві. Зеленський пообіцяв, що до відповідальності будуть притягнуті всі винні.

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