Головний стовп режиму Путіна: названо причину, чому його не можуть повалити

Навряд чи самі росіяни скидатимуть режим Путіна, проте вони й не виступлять проти, якщо проти Кремля підніметься якась сила, вважає Максим Розумний.

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Режим Путіна будується на покірності населення - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Росіяни є представниками підданської політичної культури, і режим Володимира Путіна тримається на покірності більшості населення агресора Росії. Такий народ не валитиме Путіна, але й не виступить проти, якщо влада зміниться внаслідок заколоту. Про це заявив доктор політичних наук, політолог Максим Розумний.

Під час чату на Главреді він сказав, що політичну культуру Росії визначають як підданницьку. Режим тримається на покірності більшості населення, яка не може його повалити.

"Цьому є наукові визначення, зокрема, підданницька культура. Якщо проектувати це враження на можливі сценарії того, що відбуватиметься в Росії далі, то я думаю, що режим Путіна тримається на покірності більшості населення. Навряд чи росіяни будуть скидати Путіна", - вважає Розумний.

Дивіться чат із Максимом Розумним на Главреді:

Утім, якщо виникне якась сила, яка піде на зміну влади, народ це сприйме як належне і чинити опір не буде.

"Але якщо збереться якась сила, яка виступить проти режиму (у формі заколоту чи в іншій формі), то народ це сприйме як належне - змінилася одна влада, прийшла інша. Якщо прийде українська влада, і раптом виникне культурний тиск, то, мабуть, будуть чинити опір, тому що вони дуже консервативні. Але чинити потужний опір і намагатися встановити свою владу ці люди не будуть, тобто вони приймуть те, що до них прийде ззовні", - наголосив Максим Розумний.

Коли буде повалення Путіна - думки експертів:

Курської операції замало, щоб повалити Путіна, вважає полковник армії Сполучених Штатів Америки у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон. На думку вченого, для цього потрібні значні військові поразки і проблеми в економіці.

Путіна може спіткати доля Хрущова або Горбачова, вважає майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Неприємність може статися, якщо Путін продовжить відвідувати окупований Крим.

Лише поразка в Україні допоможе повалити Путіна, вважають журналісти Politico. Тільки такий підсумок дасть змогу Києву визначити долю своєї держави й утримає главу Кремля від подальших агресивних планів.

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