У США зробили заяву про план перемоги України і вказали на важливий момент

Сполучені Штати Америки вивчають план, який Володимир Зеленський передав Джо Байдену.

https://glavred.net/world/v-ssha-sdelali-zayavlenie-o-plane-pobedy-ukrainy-i-ukazali-na-vazhnyy-moment-10600841.html Посилання скопійоване

США можуть вжити додаткових дій для успіху України - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Штати вивчають план перемоги України, який був представлений Володимиром Зеленським американському президенту Джо Байдену, і розглядають "додаткові дії", які можуть бути запроваджені в разі потреби. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Голос Америки, 27 вересня він розповів про те, що Штати збільшили допомогу Україні після того, як оголосили про пакет вартістю 8 мільярдів доларів.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від триваючої російської агресії і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", - зазначив дипломат.

відео дня

За його словами, Вашингтон вивчає план перемоги. У відповідь на запитання про те, чи можуть Штати надати Україні дозвіл застосовувати західну зброю вглиб території Росії, він сказав, що адміністрація і країни-партнери вивчають деталі українського плану і на випадок необхідності розглядають "додаткові дії" для допомоги Києву.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України мали б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", - наголосив Ентоні Блінкен.

Коротко про план перемоги / Інфографіка: Главред

План перемоги України - головні новини за темою:

Президент Володимир Зеленський днями був із візитом у США.

Там він зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом і ознайомив його з планом перемоги України. Байден заявив, що Київ має здобути перемогу у війні над Москвою.

Далі Зеленський зустрівся з кандидаткою на посаду президента Штатів Камалою Гарріс, щоб представити і їй український план. Гарріс заявила, що допоможе Україні перемогти у війні.

"Я продовжуватиму виступати на боці України і я працюватиму над тим, щоб забезпечити перемогу України в цій війні", - уточнила Гарріс.

Після цього президент Зеленський провів зустріч з іншим кандидатом у президенти, республіканцем Дональдом Трампом. За словами Трампа, війна має завершитися справедливо. Також Трамп додав, що в нього є ідеї.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред