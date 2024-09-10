Путіна можуть повалити: Гетьман назвав терміни і головну умову

У Росії вже вбивали царів або здійснювали палацові перевороти. І Путіна може спіткати та сама доля.

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Олексій Гетьман спрогнозував, що буде з Путіним до після жовтня / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, facebook.com/alexeyhetman

Операція в Курській області ЗСУ може мати вкрай негативні наслідки для російського диктатора Володимира Путіна. Що чекає на господаря Кремля, розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

"Якщо ми не виведемо війська з Курської області до 1 жовтня, а, навпаки, поширимо там наш контингент, то [наслідки будуть] суттєві", - сказав експерт під час чату на Главреді.

Гетьман нагадав, що в Росії вже вбивали царів або здійснювали палацові перевороти.

"Путін, звичайно, незламний та великий, але там є й інші. Згадайте, як у Росії вбивали царів або здійснювали палацові перевороти. Згадайте Хрущова, який мав усю повноту влади і міг робити в тодішньому Радянському Союзі все, що завгодно. Але все одно його скинули. Так було і з Горбачовим. Тому щось подібне може статися і з Путіним", - вважає він.

За словами Гетьмана, "неприємність" із Путіним може статися, якщо Путін поїде до Криму.

"Принаймні так було з Хрущовим і Горбачовим. Тому Путіну не варто їздити до Криму. Хоча він туди і не їздить, ймовірно, щось відчуває", - додав експерт.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News, що Україна має намір безстроково утримувати взяті під контроль російські території в Курській області.

Зеленський підкреслив, що Україні не потрібна та земля і вона не має наміру привносити туди "свій спосіб життя". Сама Курська область, додав президент, є частиною "мирного плану", запропонованого, зокрема, США.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна здійснила операцію в Курській області, оскільки цей регіон виявився найвразливішим місцем в обороні російських окупантів. Наступ ЗСУ переніс бойові дії на територію РФ і значно поповнив український обмінний фонд.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров прокоментував перспективи операції українських сил у Курській області.

"Я вважаю, що якщо будуть можливості для подальшого захоплення якихось позицій, ми, звичайно ж, це будемо робити", - вважає він.

Полковник запасу, член Асоціації полковників з Литви Вайдотас Малініоніс заявив, що Курська операція ЗСУ може мати великий вплив на результат війни на користь України.

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