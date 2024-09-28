У Путіна велика проблема: ЗСУ перерізали логістику ворога - адмірал НАТО

Успішні дії ЗСУ у Курській області зменшили логістичні можливості ворога через Курськ.

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Для створення нових проблем для РФ Україні і партнерам потрібно нарощувати потужності / Колаж: Главред, фото: Вікімедіа, pixabay

Операція ЗСУ у Курській області не лише дозволив вперше з 1941 року зайти та зайняти території країни-агресора Росії, але й створив для Кремля та його диктатора Володимира Путіна серйозну стратегічну проблему.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. За його словами, операція українських сил спровокувала логістичні труднощі для РФ через лінію постачання у Курську.

На стратегічному рівні Україна створила дилему для Путіна, який заявляє про нібито захист батьківщини, але тепер, коли українські війська перебувають на території Росії, ці заяви не мають підґрунтя.

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В той же час, у Донецькій області ворожі сили хоч і просуваються вперед, однак це відбувається досить повільно і з великими втратами. Українські військові там продовжують ефективно оборонятися.

Для подальшого успіху України та створення додаткових проблем для російської армії, на думку Бауера, потрібно нарощувати оборонні виробничі потужності у західних країнах для підтримки України та можливостей НАТО.

Хто такий Роб Бауер? Роб Бауер — лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, нині обіймає посаду голови Військового комітету НАТО (з червня 2021 р). Раніше був начальником штабу оборони — з жовтня 2017 по квітень 2021 рр.; заступник начальника оборони Збройних сил Нідерландів — з 1 вересня 2015 по 13 липня 2017 рр, пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - що відомо

Нагадаємо, що після більш ніж місяця від початку Курської операції ЗСУ окупаційні сили країни-агресора Росії здійснили спроби контрнаступу у бік Снагості, однак вони виявилися невдалими. Зрештою, контрнаступ окупаційних сил майже одразу видався провальним.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред



Раніше видання BILD повідомляло, що ще в серпні Володимир Путін поставив завдання російській армії до 1 жовтня повернути під контроль усю територію Курської області. Однак масштабна наступальна операція російських військ у цьому регіоні зазнала поразки.

Тим часом у ЗСУ в Курській області більше позитивних новин, адже нещодавно стало відомо, що українські Сили оборони, ймовірно, успішно провели ще одну операцію. Російські воєнкори наразі не можуть точно прокоментувати цю ситуацію, оскільки розуміють, що російським військам доведеться перекидати більше ресурсів із інших ділянок фронту для вирішення проблем у цьому регіоні.

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