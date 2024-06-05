Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22: у чому причина

Цими літаками росіяни, зокрема, перекидали у Білорусь військові вантажі.

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Росія продовжує втрачати бойову авіацію / Колаж Главреда. Defense Express

Росія виводить з експлуатації усі наявні військово-транспортні літаки Ан-22 "Антей", звернули увагу аналітики Defense Express.

Експерти звертають увагу, що у Росії ці "пташки" вважаються рідкісними.

Також аналітики зазначили, що бортами Ан-22 Росія доставляла у Білорусь військові вантажі ще влітку 2022 року.

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У Росії рішення пояснюють неможливістю експлуатації військово-транспортного Ан-22 окрім як шляхом "канібалізму комплектуючих".

Втім, припинити експлуатацію А-22 хотіли ще у 2020 році.

Удари України по Росії - головне

Вчора ввечері, 4 червня, представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати не забороняли ЗСУ бити по бойовій авіації окупантів над територією РФ.

Напередодні США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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