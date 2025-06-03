Побили і незаконно мобілізували: ДБР оголосило підозру трьом співробітникам ТЦК

Ще 2019 року чоловіка визнали непридатним до військової служби.

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ДБР оголосило підозру трьом співробітникам ТЦК / колаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Коротко:

До чоловіка застосували сльозогінний газ

Потерпілий вистрілив із сигнального пістолета

Чоловіка мобілізовано до однієї з військових частин

Співробітники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям ТЦК у Рівненській області, які силоміць мобілізували чоловіка, застосувавши газ і фізичну силу. Про це інформує пресслужба ДБР у вівторок, 3 червня.

Так, 21 лютого в селі Іванні Дубенського району співробітники ТЦК і СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ і силоміць заштовхали в службовий автомобіль.

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У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого зробив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили "покарати" його та нанесли численні удари в різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Зазначається, що його силоміць доставили в ТЦК. При цьому ще 2019 року чоловіка визнали непридатним до військової служби. Військово-лікарська комісія ці дані не врахувала, тож наразі чоловіка мобілізовано до однієї з військових частин.

Наразі офіцеру та двом військовослужбовцям повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, за: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України. Тоді як двоє з них також підозрюються в катуванні за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України.

Санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі відповідно.

За даними джерела УП, двох підозрюваних суд відправив під нічний домашній арешт, а третій наразі перебуває на лікуванні в медзакладі, тож клопотання щодо запобіжного заходу ще не подавалося.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, у неділю, 25 травня, в Кременчуці (Полтавська область) стався інцидент за участю патруля оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що група із семи осіб здійснила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Нагадаємо, 12 травня в Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК і СП).

Крім того, раніше, в Україні було зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Інциденти сталися в Кам'янці-Подільському, Рівному та Павлограді.

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ТЦК і СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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