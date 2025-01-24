Провадження проти генералів ЗСУ: у ДБР не виключили допиту Сирського

Відкрито провадження проти генералів ЗСУ за прорив кордону в Харківській області.

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Олександра Сирського можуть допитати в ДБР / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

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Олександр Сирський може бути допитаний ДБР

Відкрито провадження проти генералів і полковника ЗСУ

Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, як і голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, можуть допитати слідчі Державного бюро розслідувань.

Як заявила радниця з комунікацій директора ДБР Тетяни Сап'ян, це пов'язано з розслідуванням прориву російських окупантів у Харківській області, повідомляє Радіо Свобода.

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За її словами, раніше було відкрито провадження проти генералів і полковника ЗСУ за прорив кордону в Харківській області. Це сталося через суспільний резонанс. Вона зазначила, що розслідування зосереджене на питаннях, чи можна було уникнути прориву.

За словами представника ДБР, бойові заслуги офіцерів, яким оголосили підозру, будуть враховані під час розслідування, як і обставини ухвалення рішень.

Раніше повідомлялося про те, що колишній командувач ОТУ "Харків" генерал Юрій Галушкін вийшов під заставу в розмірі 5 мільйонів гривень і знову був заарештований після того, як з'явилися нові факти щодо прориву кордону на Харківщині. Виявилося, що Галушкін отримав розвіддані, але проігнорував їх.

Як повідомляв Главред, СБУ затримала двох генералів ЗСУ, які не забезпечили належного захисту Харківщини під час наступу ворога в травні 2024 року. До порушень причетні: бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант - командир 125-ї окремої бригади Тероборони, і полковник, який очолював 415-й батальйон цієї бригади.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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