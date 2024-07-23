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Коли США дозволять бити по РФ ATACMS: Жданов озвучив сумний прогноз

Яна Ставська
23 липня 2024, 16:50
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Усі країни Заходу, які можуть дозволити Україні бити вглиб Росії, теж озираються на США, зазначив Жданов.
Джейк Салліван, військова допомога США
США все ще проти ударів ЗСУ вглиб Росії / Колаж: Главред, фото: ОПУ, defense.gov

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду висловив сумнів, що США взагалі коли-небудь дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по Росії американською зброєю.

Тут є два нюанси, сказав він.

По-перше, Байден, як і Шольц, боїться Путіна. По-друге, Америка в жодному разі не хоче допустити розвалу Росії, а ці удари викличуть у РФ "соціальний вибух".

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

У Жданова складається враження, що Путіну дають можливість повністю вичерпати бойовий потенціал Російської Федерації.

При цьому дозвіл завдавати ударів далекобійною зброєю застопорився і в інших країнах Заходу. За словами експерта, всі озираються на США.

На думку Жданова, питання це не вирішать "ніколи".

"На це питання немає однозначної відповіді. Я б сказав, що ніколи. Не одне покоління політиків має змінитися, щоб у політиці виросли люди, які не оглядатимуться на Російську Федерацію, настільки глибоко РФ пустила коріння в західну політику", - пояснив експерт.

Зараз успіх України на полі бою став запорукою успіху європейських політиків на виборах, погодився Жданов.

"Правильно. Йде злам у європейському політикумі, переосмислення залежностей, у яких ці політики перебувають: або вони й далі залежатимуть від РФ, або втратять владу у своїй країні", - вважає Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари по Росії - США не дозволяють бити вглиб по РФ

Після скасування обмежень бити американським озброєнням по прикордонній території Росії Сполучені Штати далі не просунулися.

А старший директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер взагалі заявив, що це, мовляв, не змінить ситуацію на полі бою. Чиновник намагався аргументувати це великими розмірами Російської Федерації.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що цей дозвіл вирішує тільки тактичну ціль. Натомість ЗСУ повинні отримати можливість атакувати ракетами аеродроми стратегічної авіації, звідки РФ завдає терористичних ударів по містах України.

Однак нещодавно в Пентагоні зізналися, що Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів міністрів оборони США і Росії Остіна та Бєлоусова.

Коли США дозволять бити по РФ ATACMS: Жданов озвучив сумний прогноз
ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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війна в Україні новини США Джо Байден Олег Жданов війна Росії та України ATACMS
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