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РФ атакувала "Шахедами" шість регіонів України, гриміли вибухи: що відомо

Анна Ярославська
20 вересня 2024, 07:41
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Атака дронів почалася пізно ввечері 19 вересня.
Дрон, атака дронов, ПВО
Вночі Україна відбивала атаку російських дронів / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

У ніч на 20 вересня майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Країна-агресор Росія влаштувала масовану атаку ударними БПЛА. Працювали сили протиповітряної оборони.

Атака дронів почалася пізно ввечері 19 вересня. Вибухи чули в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Рівному, Хмельницькій області та Івано-Франківську. Повідомляли і про роботу ППО в Київській області.

Вранці 20 вересня стало відомо, що на Львівщині внаслідок падіння уламків дрона спалахнула пожежа, пошкоджено авто.

відео дня

Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:56 до 04:32 20 вересня, у повітряний простір області залетів один ворожий ударний безпілотник. Сили ППО ПвК "Захід" знищили його.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, унаслідок падіння уламків БПЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному із сіл області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.

Пошкоджено три автомобілі (1 вантажний і 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибито вікна. Жертв або постраждалих немає.

Нагадаємо, 19 вересня РФ завдала удару по місту Суми. Росіяни влучили у пансіонат для літніх людей. Одна людина загинула, ще 13 - отримали травми різного ступеня тяжкості. Пацієнти пансіонату евакуйовані в спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надають медичну та психологічну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку. Він заявив, що на момент авіаудару в будівлі були майже 300 осіб - понад 200 пацієнтів і 60 осіб персоналу. Зеленський переконаний, що РФ навмисно вдарила по пансіонату, знаючи, що там немає військових.

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 вересня Харків був атакований російськими окупантами. Армія РФ вдарила по городу двічі, застосувавши керовані авіаційні бомби.

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