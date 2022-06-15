Гіркін волає через бездіяльність Путіна: "Пєсков і "фанерний" - балаболи, треба врізати по Банковій!"

Гіркін волає через бездіяльність Путіна / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) незадоволений реакцією "обстрілів" РФ і Донецька нібито з боку України.

За його словами, на такі "провокації" повинен відреагувати особисто Путін, а не його прес-секретар або військове керівництво РФ.

"А от якби сам Путін виліз з бункера і сказав по телевізору: "ще один удар по російській території і житлових кварталах Донецька - ми б'ємо по Києву". Ось тоді б вони задумалися", - заявив Гіркін.

Терорист в черговий раз "кинув каменем" у вище командування РФ і висміяв прес-секретаря Путіна Пєскова.

"Президент мовчить, як риба об лід, замість нього "пургоносець" Пєсков виступає, якого давно пора за мову взяти і цю мову ... Пєсков - балабол і "фанерний" (Сергій Шойгу - ред.) теж балабол. Балаболам вони не вірять, повинен чи сам президент пригрозити особисто, але є інший варіант - спочатку вдарити, а потім мовчати. Спочатку врізати по Банковій, по Раді!", - влаштував істерику Гіркін.

Раніше Гіркін різко розкритикував главу російського МЗС Сергія Лаврова. В одній з останніх заяв Лавров назвав пріоритетом "спецоперації звільнення Донбасу", що не сильно сподобалося Гіркіну. У соцмережах колишній ватажок бойовиків "ДНР" побачив у цьому поганий знак для Росії у війні проти України.

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