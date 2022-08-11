"Героїчно" полювали за ЗСУ в тилу: пропагандистка з РФ сіла в калюжу з розповіддю про загибель сотні росіян

Пропагандистка з РФ сіла в калюжу з розповіддю про загибель сотні росіян / колаж УНІАН і скріншот з відео

Кремлівська пропагандистка жорстко осоромилася розповіддю про загибель сотні російських окупантів, які нібито "полювали" за американськими РСЗВ HIMARS у тимчасово окупованій Кадіївці (до 2014 року ‒ Стаханов).

"Цей спецзагін загинув у Стаханові, полюючи на HIMARS. Більше ста хлопчаків віддали свої життя в боротьбі з нацистами. Хтось помер відразу, а хтось в лікарні і в муках. Спасибі вам велике і вічна вам пам'ять", - заявила вона.

Як відомо, Стаханов (зараз ‒ Кадіївка) знаходиться в Алчевському районі Луганської області. З 2014 року його контролюють терористи так званої "ЛНР".

Загиблі окупанти не могли в межах цього міста "боротися" з окупантами, оскільки Кадіївка розташована глибоко в тилу ворога. Наприклад, відстань до передової перевищує два десятки кілометрів.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко говорив про те, що застосування Західної зброї ЗСУ дозволило зламати тактику російських окупантів в Україні, які зосереджують сили для наступу на окремих ділянках.

"В останні дні, завдяки техніці, яка прийшла із Заходу, нам вдалося фактично щодня знищувати, як мінімум, по одному складу з боєприпасами. Це безумовно уповільнює росіян", - зазначив співрозмовник.

Як пізніше повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну

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