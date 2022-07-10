Поламали тактику РФ: ЗСУ знищують по ворожому складу з БК щодня

ЗСУ успішно застосовують Західне озброєння / Колаж Фото УНІАН Lockheed Martin

Застосування західної зброї дозволило зламати тактику російських окупантів в Україні, які зосереджують сили для наступу на окремих ділянках, заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

В ефірі Каналу 24 він підкреслив, що точними ударами ЗСУ майже щодня на тимчасово окупованих територіях "злітають у повітря" склади з боєприпасами ворога.

"В останні дні, завдяки техніці, яка прийшла із Заходу, нам вдалося фактично щодня знищувати, як мінімум, по одному складу з боєприпасами. Це безумовно уповільнює росіян", - зазначив співрозмовник.

Він пояснив, що російські загарбники обрали тактику, яку продемонстрували в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Вони концентрують велику кількість техніки і живої сили на відносно невеликій території.

За словами радника глави МВС, сили ворога буквально "випалюють українську землю". Саме завдяки потужному знищенню складів армії агресора не дають застосувати цю тактику.

"Наше головне завдання - це саме знищення складів по всьому периметру - там, де вони ближче підвозять їх до лінії фронту", – додав Денисенко.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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