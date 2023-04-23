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Німеччина передала Україні лише 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs - Мельник

Анна Ярославська
23 квітня 2023, 09:55 оновлено 23 квітня, 10:11
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У Німеччині є 382 танки Leopard 2. При цьому Києву країна дала лише 18. Крім цього, Берлін не передав жодного БТР Fuchs або Wiesel

Андрій Мельник, танки Leopard 2
Андрій Мельник розкритикував Німеччину через передачу лише 18 танків Leopard 2 / Фото bundeswehr.de, Суспільне

Німеччина передала Україні лише 6% своїх танків Leopard 2. При цьому Берлін не передав жодного БТР Fuchs або Wiesel. Хоча саме ця техніка необхідна Збройним силам України для успішного контрнаступу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Вони нам дали 18 танків Leopard 2. Німеччина сама має 382 таких танків. Тобто нам дали лише 6% від танків, які Німеччина має. Чому не дати ще хоча б 18? А ще краще 50 або 100 танків. Я не розумію, чому", – сказав він.

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При цьому Мельник додав, що можливість передати танки Leopard 2 у Німеччини є.

Водночас, за його словами, Україна не отримала від влади ФРН жодного БТР Fuchs, хоча у німців близько 600 машин.

"Бундесвер володіє близько 600 бронетехніки Fuchs. Це БТР, щоб війська могли швидко пересуватися. У них є 600 таких машин, а ми жодної не отримали", - зазначив заступник міністра.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Як повідомляв Главред, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. Для цього потрібно в 10 разів більше військової допомоги від партнерів.

"Ми вдячні нашим союзникам за їхню військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб закінчити російську агресію в цьому році. Тому ми закликаємо наших партнерів перейти всі штучні червоні лінії та виділити 1% ВВП на постачання зброї Україні", - заявив Мельник.

Військова допомога Україні

Наприкінці березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Німеччина повідомила, що протягом останнього тижня передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу.

Представник ВВС Юрій Гнат заявив, що ЗРК Patriot може діставати цілі на відстані 150 км.

Видання Spiegel повідомило, що Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Доставка відбулася кілька днів тому - приблизно 16 квітня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс разом із союзниками повинен надати Україні якомога більше зброї та матеріальних засобів для якнайшвидшої перемоги у війні.

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