У Швеції дали тривожний прогноз: Україні загрожує затяжна війна на виснаження

Швеція докладає всіх зусиль, щоб активізувати військову допомогу Україні, підкреслив Пол Йонсон.

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Пол Йонсон не виключив затяжну війну / Скріншот, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що союзникам потрібно готуватися до затяжної війні РФ проти України.

Україна вже отримала сотні танків, різних систем артилерії і тисячі бронемашин, що важливо для майбутнього наступу, нагадав він в інтерв'ю РБК-Україна.

"Але я думаю, що ми повинні бути готові, що війна може бути довгою, на жаль. Для цього дуже важливо переконатися в тому, що ми можемо забезпечити логістику, запчастини, боєприпаси", — сказав Йонсон.

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Він зазначив, що Швеція докладає всіх зусиль, щоб активізувати військову допомогу з боку Європейського Союзу, щоб Україна могла отримувати від ЄС до мільйона артилерійських снарядів на рік.

Глава відомства підкреслив, що йде війна на виснаження, в якій безпека постачання є ключовою.

"І тому ми зараз в Швеції переглядаємо наші потужності, щоб показати, що у нас є промислова база, яка одночасно може гарантувати, що ми збільшуємо до 2% ВВП наші витрати на оборону, і в той же час робити більше, щоб підтримувати Україну", — резюмував глава Міноборони Швеції.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим.

Згідно з даними розвідників, на півострові істотно змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ в ході повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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