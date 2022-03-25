Як перемогти Путіна: Польща, Чехія та Словенія склали план порятунку України

План складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.
Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.
"Минув місяць, як Росія почала повномасштабний наступ на Україну. З тих пір Захід ввів чотири пакети санкцій проти Росії, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише УП.
У чому полягає план:
По-перше, необхідно відключити всі російські банки від інтернаціональної платіжної системи SWIFT, щоб економіка РФ не адаптувалася до нових умов протягом декількох тижнів.
По-друге, потрібно ввести єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві.
По-третє, повністю зупинити російську пропаганду в Європі.
По-четверте, заблокувати російські кораблі в європейських портах.
По-п'яте, необхідно ввести блокаду автомобільного транспорту в Росію і з Росії.
По-шосте, ввести санкції не тільки щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища.
По-сьоме, призупинити видачу віз всім громадянам Росії, які бажають в'їхати в ЄС.
По-восьме, ввести санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія".
По-дев'яте, ввести повну заборону на експорт в Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях.
По-десяте, виключити Росію з усіх міжнародних організацій.
"У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо ввести ефективних санкцій, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами", - додав прем'єр-міністр Польщі.
Також, за його словами, Путін повинен знати, де червона лінія, яку він не може переступити.
Нагадаємо, британський професор заявив про те, що у Кремлі формується кругова розстрільна команда. За його словами, всі наводять один на одного зброю.
Читайте також:
- "У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ
- У МВС назвали головну причину різкого падіння режиму Путіна
- У Кремлі формується кругова розстрільна команда, всі наводять один на одного зброю-професор
- Путіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає-експерт з РФ