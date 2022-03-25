Як перемогти Путіна: Польща, Чехія та Словенія склали план порятунку України

Володимир Путін / Reuters

Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

"Минув місяць, як Росія почала повномасштабний наступ на Україну. З тих пір Захід ввів чотири пакети санкцій проти Росії, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише УП.

У чому полягає план:

По-перше, необхідно відключити всі російські банки від інтернаціональної платіжної системи SWIFT, щоб економіка РФ не адаптувалася до нових умов протягом декількох тижнів.

По-друге, потрібно ввести єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві.

По-третє, повністю зупинити російську пропаганду в Європі.

По-четверте, заблокувати російські кораблі в європейських портах.

По-п'яте, необхідно ввести блокаду автомобільного транспорту в Росію і з Росії.

По-шосте, ввести санкції не тільки щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища.

По-сьоме, призупинити видачу віз всім громадянам Росії, які бажають в'їхати в ЄС.

По-восьме, ввести санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія".

По-дев'яте, ввести повну заборону на експорт в Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

По-десяте, виключити Росію з усіх міжнародних організацій.

"У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо ввести ефективних санкцій, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами", - додав прем'єр-міністр Польщі.

Також, за його словами, Путін повинен знати, де червона лінія, яку він не може переступити.

Нагадаємо, британський професор заявив про те, що у Кремлі формується кругова розстрільна команда. За його словами, всі наводять один на одного зброю.

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