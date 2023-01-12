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Генерал США розповів, яка зброя потрібна для звільнення Криму

12 січня 2023, 02:45
Україна може деокупувати Крим до серпня 2023 року.
Бен Ходжес, Крым
Україна може звільнити Крим до січня 2023 року, якщо отримає потрібну зброю/ УНІАН, скрін

Українські військові можуть до лютого 2022 року створити умови для проведення операції зі звільнення Криму. Повністю деокупувати півострів Україна може до серпня цього року. Але це залежатиме від головної умови – отримають чи ні українські військові потрібне озброєння.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес в інтерв’ю "24 каналу". Він зазначає, що перед деокупацією потрібно ізолювати Крим.

"Мовиться про далекобійну точну зброю та про можливість ізолювати Крим. Там по суті є лише дві дороги – Керченський міст та так званий сухопутний міст, який йде через Маріуполь та Мелітополь. Якщо Україна переріже ці два шляхи постачання для російських сил, знищить логістику, і заблокує Севастополь для російського чорноморського флоту – тоді будуть всі умови, щоб звільнити Крим", – розповів Ходжес.

Для того, щоб провести операцію зі звільнення Криму, Україні потрібні ATACMS, Grey Eagle, Reaper та інші дальнобійні точні системи, зазначає американський генерал. Також потрібні системи для захисту цивільного населення та інфраструктури від ракетних атак РФ і достатня кількість бронетехніки для сухопутних операцій.

Раніше Ходжес зазначав, що Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим. Тому важливо звільнити Кримський півострів. Україна може це зробити до кінця серпня 2023 року.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов завив, що Кримський міст потрібно добити, аби загнати російських окупантів у глухий кут. Він розповів, що міст наразі в стані мінімальної пропускної здатності. Залізнична гілка не може пропускати важкі військові ешелони, а автомобільна діє тільки наполовину.

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