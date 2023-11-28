Генерал-розвідник назвав, чим отруїли керівництво ГУР і дружину Буданова

Кирило Буданов і співробітники ГУР є постійними цілями для спецслужб РФ, каже Валерій Кондратюк.

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Валерій Кондратюк прокоментував отруєння дружини глави ГУР / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк розповів про те, чим могли отруїти дружину Кирила Буданова і керівництво Головного управління розвідки Міноборони.

В ефірі Radio NV він підкреслив, що Буданов і співробітники ГУР є постійними цілями для російських спецслужб.

"Завдати удару по менш захищеним цілям - рідним працівників - це теж один з методів, який сьогодні використовується російськими спецслужбами. Маю закриту інформацію, яка ще не була відома. Сталося отруєння важкими металами. Під час здачі аналізів були виявлені такі метали як миш'як і ртуть. Їх виведення з організму вимагає певного часу", — підкреслив колишній глава СЗР.

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При цьому, за його даними, отруєння торкнулося не тільки дружини Кирила Буданова, а й кількох працівників ГУР МО.

"Мова йде не про охоронців, які перебували з дружиною Буданова. Йдеться про високопоставлених осіб ГУР — керівників напрямків, відповідальних за операції проти Росії", — сказав ексглава ГУР.

Кондратюк додав, що за фактом отруєння співробітників ГУР має бути відкрито кримінальне провадження за статтею — злочин проти людяності.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Отруєння Маріанни Буданової

Раніше повідомлялося про те, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли. Про це пише видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

Пізніше стало відомо про те, що Маріанну Буданову отруїли "через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

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