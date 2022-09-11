Генерал розповів, чи вдасться Україні знищити Кримський міст

Чи зможе Україна знищити Кримський міст-Романенко / Фото УНІАН

Задля руйнування Кримського моста необхідні певні кошти, яких в України небагато. Доцільність його знищення зрозуміла.

Генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді зазначив, що в питанні Кримського мосту слід бути реалістами.

"Для руйнування Кримського мосту потрібні певні кошти, яких у нас небагато. Доцільність його знищення зрозуміла. Можна, звичайно, помріяти, але ми повинні бути реалістами, щоб наші дії не перетворилися на авантюризм. Адже ми не можемо допустити таких помилок, як росіяни й Путін. А ними були допущені стратегічні помилки на початку війни - оцінка противника і його можливостей була неадекватною", - зазначив генерал.

За словами військового експерта, можливостей наносити удари по таких цілях в України стає більше.

"Але рішення щодо ударів по Кримському мосту або базі в Севастополі – не тільки військове, а й військово-політичне. Знищити весь Кримський міст повністю нам точно нічим. Та й ППО там сильне, і охорона. Нам потрібно буде діяти тоді, коли Росія буде активно його використовувати для конкретної ситуації, для забезпечення свого угруповання в Криму, дотримуючись стратегії, яку ми використовуємо на південному сході: бити по складах, колонах, логістичних шляхах. З такої точки зору, міст буде важливою метою", - сказав Ігор Романенко.

Генерал упевнений, що Україна має повне право вдарити по Кримському мосту, так як він "незаконно будувався на нашій території в порушення міжнародного законодавства".

"Для нанесення удару по ньому має бути сукупність умов. Це рішення буде прийматися на рівні президента, а не генерала Залужного. Поки що рано робити такий крок, тому що це рішення стратегічного порядку, як і наступ на Херсон. Але поки ми діємо на оперативному рівні, тобто середньому між тактикою і стратегією. Кримський міст - це стратегічно важливий об'єкт. А рішення зі стратегічних питань приймаються верховним головнокомандувачем", - підсумував генерал.

Деокупація Криму

Раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва, а ЗСУ мають всі шанси звільнити захоплений Крим.

Наступний рік стане завершальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Про це в чаті на Главреді розповів генерал-лейтенант запасу і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. Він також не виключив, що війна може закінчитися вже цього року.

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