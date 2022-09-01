УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дій

1 вересня 2022, 08:54

ЗСУ постараються хоча б не зруйнувати, а вивести з ладу одну з найважливіших цілей РФ.

Олег Жданов, Кримський міст
Жданов розповів, коли ЗСУ вдарять по Кримському мосту / скріншот

Кримський міст, який так важливий для Росії, ймовірно, буде знищений. Для цього Україні знадобиться військова допомога від США.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Обозревателю зазначив, що ВСУ вивели б міст з ладу при першій можливості.

"Година Ч" для Кримського моста настала давним-давно. Просто у нас досі немає засобів, щоб цей міст дістати. Якби нам передали ракети типу ATACMS, ми б вже давно дістали цей міст і взагалі не було б ніяких проблем. У всякому разі, ми б постаралися хоча б не зруйнувати, а вивести його з ладу. Як Антонівський міст. Ми ж його не зруйнували, але зараз важка техніка пройти по ньому не в змозі", - пояснив експерт.

Жданов висловив упевненість в тому, що ракети типу ATACMS Україна отримає найближчим часом.

"Думаю, що дадуть. Може бути, у вересні, ближче до ленд-лізу. У всякому разі, не зараз. США трохи пригальмовують в плані передачі нам озброєнь, ось що погано. У них, схоже, є своє бачення на хід цієї кампанії", - підсумував експерт.

Раніше Жданов заявив, що поки не буде удару по мосту, лінію забезпечення російських окупантів на півдні зруйнувати не вдасться. Продовження роботи логістики загарбників може стати серйозною проблемою для ЗСУ.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна вивчає можливість нанесення удару по Кримському мосту. Київ вважає естакаду незаконною спорудою окупантів, які використовують її як артерію для постачання своїх військ на півдні. На його думку, шляхопровід слід знищити.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олег Жданов Кримський міст
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:52

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:39

Росіяни "переплутали" Харків з Бєлгородом: у місті гримлять вибухиВідео

09:38

Величезна черепаха покусала росіянку в ТуреччиніВідео

08:55

Росія вкрала в нас півроку життя, в себе самої вона вкрала всеПогляд

08:54

"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дійВідео

Реклама
08:53

Гороскоп на сьогодні, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

08:49

Крим буде звільнено будь-яким шляхом — ПодолякВідео

08:30

Чому не можна роздавати кабачки: ви здивуєтеся, коли дізнаєтесяВідео

08:17

Мінус 200 "голів", 6 складів боєприпасів і гори техніки: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

07:59

У Росії є ресурси для відкриття другого фронту - німецький генералВідео

07:14

В армії РФ не вистачає особового складу, там готові вербувати засуджених в обмін на помилування - CNNВідео

06:45

Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі" - КулебаВідео

06:20

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

06:18

Життя солдата: що насправді цінується на фронтіПогляд

05:55

Катування школою скасовується: астролог розповів, як зацікавити дитину навчаннямВідео

05:51

ЗСУ доведеться йти на РФ, якщо її армію розбити не вдасться, а Путін залишиться при владі – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніший і дуже корисний компот на зиму: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:05

Зими не буде? Українців шокували прогнозом через глобальне потеплінняВідео

04:30

Найсмачніша кава: навіщо запивати напій водоюВідео

04:30

Як легко перевірити курячі яйця на свіжість в домашніх умовах

Реклама
03:41

Гороскоп на вересень 2022 для Терезів: події місяця зададуть напрямок на цілий рікВідео

03:25

Стануть сліпучо білими: 3 секрети, як ефективно відбілити речі в домашніх умовах

02:42

Французький ангел: 55-річна Патрісія Каас похвалилася стрункою фігурою в прозорій блузці

02:40

Морози і снігопад: синоптики попередили про різку зміну погоди в УкраїніВідео

01:34

Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогівВідео

01:04

Красиві і успішні: 3 жінки гороскопу, які викликають заздрістьВідео

00:51

Прикмети на 1 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була щасливоюВідео

31 серпня, середа
23:53

Україна отримає від США системи NASAMS у 2024 році - ПентагонВідео

23:35

Гороскоп на вересень 2022: Діви притягнуть до себе гроші та випромінюватимуть любовВідео

23:19

Росіяни в пастці, почалася паніка: ЗСУ рухаються до околиць Херсона - ЖдановВідео

22:56

Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

22:38

У Німеччині зробили заяву про зняття санкцій з РФВідео

22:29

Гороскоп на серпень 2022 для Львів: повернення боргів, курортний роман і розставанняВідео

22:18

На Донбасі росіяни вчать українських дітей вбивати - мер

22:08

Шоу триває: біля Антонівського мосту гримлять нові вибухиВідео

22:04

Путініст Буйнов опинився на лікарняному ліжкуВідео

21:56

Психолог оцінив ймовірність шизофренії у Путіна і розповів про його клінічний діагнозВідео

21:29

Купатимуться в грошах: які 3 імені несуть багатство та грошовий успіх для кожногоВідео

21:19

Гидує нормами людяності: РФ застосовує проти України всі види зброї - ЗеленськийВідео

21:15

Екстрасенс спрогнозував, що чекає українців взимку і коли буде перемога над РФ

Реклама
21:05

"Спека починається": у Зеленського анонсували контрнаступ ЗСУ по всьому фронтуВідео

20:50

Надія Бабкіна на фото скривила мерзенну усмішку біля руїн драмтеатру в МаріуполіВідео

20:48

Сергій Стерненко. Як українські партизани ліквідують колаборантівВідеоблоги

20:44

Катрін Деньов влаштувала променад на фестивалі у Венеції зі значком на підтримку УкраїниВідео

20:41

Гороскоп на вересень 2022 для Раків: до чого готуватися в перший місяць осеніВідео

20:40

"Щоб по родині не били": бійці ЗСУ відверто розповіли, що мотивує їх на фронті

20:35

"Краще додому звалити": елітні спецпризначенці РФ бунтують і відмовляються воювати в УкраїніВідео

20:35

Контрнаступ на Херсонщині: як ЗСУ використовують тактику НАТОПогляд

20:10

Mamarika розповіла, як і чому її чоловік виїхав з України

20:10

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти