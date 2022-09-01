"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дій

Жданов розповів, коли ЗСУ вдарять по Кримському мосту / скріншот

Кримський міст, який так важливий для Росії, ймовірно, буде знищений. Для цього Україні знадобиться військова допомога від США.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Обозревателю зазначив, що ВСУ вивели б міст з ладу при першій можливості.

"Година Ч" для Кримського моста настала давним-давно. Просто у нас досі немає засобів, щоб цей міст дістати. Якби нам передали ракети типу ATACMS, ми б вже давно дістали цей міст і взагалі не було б ніяких проблем. У всякому разі, ми б постаралися хоча б не зруйнувати, а вивести його з ладу. Як Антонівський міст. Ми ж його не зруйнували, але зараз важка техніка пройти по ньому не в змозі", - пояснив експерт.

Жданов висловив упевненість в тому, що ракети типу ATACMS Україна отримає найближчим часом.

"Думаю, що дадуть. Може бути, у вересні, ближче до ленд-лізу. У всякому разі, не зараз. США трохи пригальмовують в плані передачі нам озброєнь, ось що погано. У них, схоже, є своє бачення на хід цієї кампанії", - підсумував експерт.

Раніше Жданов заявив, що поки не буде удару по мосту, лінію забезпечення російських окупантів на півдні зруйнувати не вдасться. Продовження роботи логістики загарбників може стати серйозною проблемою для ЗСУ.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна вивчає можливість нанесення удару по Кримському мосту. Київ вважає естакаду незаконною спорудою окупантів, які використовують її як артерію для постачання своїх військ на півдні. На його думку, шляхопровід слід знищити.

Читайте також: