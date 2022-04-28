Генерал озвучив три можливі сценарії війни: повністю Україну влаштовує тільки один з них

Генерал озвучив три можливі сценарії війни / Фото УНІАН

Вище керівництво Росії може вдатися до кількох можливих сценаріїв розвитку військових дій в Україні.

Генерал армії України, Голова Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж розповів, що таких варіантів є три, пише "Апостроф"

Так, при першому: на якомусь етапі, коли президент РФ Володимир Путін ще не до кінця програв, він буде йти на переговорний процес і спробує закріпити якусь видимість перемоги. Однак при звільненні українських територій, адже Україна однозначно не погодиться ні на які інші сценарії і з гарантіями безпеки від держав-партнерів.

За другим сценарієм, який буде найскладнішим і найгіршим, Путін взагалі втратить перспективу і домовленості, буде йти в атаку, кидаючи останні військові резерви.

читайте такожВійна в Україні може затягнутися на 1,5 роки: Джонсон дав лякаючий прогнозЗа третім сценарієм розвитку подій, у президента РФ виникнуть проблеми з його оточенням. Такий розвиток не гарантовано, але можливо, адже Путін веде і російське суспільство, і наявну у нього еліту на великий крах і відповідальність: юридичну, а то і фізичну.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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