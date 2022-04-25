"Помре Путін, вбивають і Кадирова": син експрезидента Чечні дав особливий прогноз

Рамзан Кадиров та Аслан Масхадов / Колаж фото УНІАН та ТСН

У разі, якщо в країні-агресорі, Росії, все трапиться переворот, і диктатор Володимир Путін раптово помре, то така ж доля може чекати і чеченського диктатора Рамзана Кадиров. Про це в інтерв'ю ТСН заявив Анзор Масхадов - син законно обраного президента Ічкерії Аслана Масхадова, убитого ФСБ в 2005 році.

"Я розумію, про що ви [про переворот в РФ ‒ Главред], але я впевнений ,що у них [змовників ‒ Главред] вже є план. Наприклад, якщо не буде Путіна, то хто буде за ним? Там все, я думаю, розписано. І може бути таке, що помер Путін, вбивають і Кадирова", ‒ говорить він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під час планування вторгнення в Україну лідер Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну ліквідувати Володимира Зеленського.

"З приводу ліквідації нашого вищого керівництва. План отримав 3 лютого Кадиров при відвідуванні Путіна. На цій зустрічі був узгоджений план ліквідації нашого президента і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить", - розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

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