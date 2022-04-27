Крах Путіна і відступ рашистів: ЗСУ готують зброю розплати - несподіваний прогноз таролога

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Карти показують ясне усвідомлення кремлівською верхівкою того, що їх план провалився і що перемоги в Україні їм не бачити, заявила таролог Олена Бюн.

У своєму прогнозі вона підкреслила, що влада РФ спробує хоч якось зберегти російську армію, допомогти їй уціліти в Україні. Не виключені спроби невдалих переговорів.

"Всі обставини найближчим часом будуть складатися проти уряду Росії, до того ж відбудуться дуже погані для нього події. Коли все разом узяте поставить Росію в безвихідне становище, відбудеться крах влади, величезні серйозні втрати (це стосується армії, яка зараз в Україні)", - зазначила експерт.

Таролог додала, що при цьому будуть зроблені пошуки шляхів домовитися з Україною, у зв'язку з чим чітко простежується спроба досягти перемир'я.

"Але це своєрідний "хід конем", щоб вийти зі складної ситуації. Це їм не вдасться. У будь-якому випадку, їх військам найближчим часом доведеться відступати. Завдяки продуманим діям ЗСУ, в Україні їх чекає "захід сонця" - скорбота і великі втрати живої сили і техніки. Це буде чітко означати програний бій, поразку у війні. Крім того, найближчим часом в уряді Росії відбудуться корінні зміни. ЗСУ готують "сюрприз" для окупантів (щось дуже потужне і яскраве), що призведе до масштабних втрат як техніки, так і військових", - резюмувала Бюн.

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Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні буде характеризуватися ускладненням.