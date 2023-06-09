Генерал Маломуж оцінив, чи є шанси у російських агресорів утримати захоплене

Як каже генерал Микола Маломуж, рівень підготовки ЗСУ до наступу високий і готовність до звільнення тимчасово окупованих територій теж.

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Маломуж, окупанти / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com/

У російських агресорів практично відсутні шанси утримати окупований райони України.

Про це розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

"Ні, у Росії немає шансів утримати захоплені території. Адже зона бойових дій розтягнулася на 1200 кілометрів, навіть більше. Сил і засобів, потрібних для такого фронту, сьогодні у Росії немає. Ми підірвали основні професійні сили противника, у яких був бойовий досвід, послабили російський спецназ, повітряно-десантні війська, морську піхоту, прорідили "вагнерівців" на 80% і інші ПВК, включаючи "кадировців". Відповідно, зараз у Росії немає наступального потенціалу ні в живій силі, ні в техніці, ні в озброєнні, ні в боєприпасах, у неї дуже обмежений ресурс", ‒ сказав він.

Як каже Маломуж, рівень підготовки ЗСУ до наступу високий і готовність до звільнення тимчасово окупованих територій теж.

"Зате Україна добре підготувалася до наступу, у неї потужні резерви, якісний людський ресурс, який пройшов і обкатку на фронті, і навчання за кордоном. Ми отримали чимало бойової техніки, ракети великої дальності Storm Shadow, сформували серйозні танкові і бронетанкові бригади, отримали велику кількість боєприпасів. Наша готовність до звільнення територій дуже висока", - сказав він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Головна вразливість окупантів, на думку Маломужа, те, що у них практично немає мотивації до бою.

"У Росії нічого подібного немає. А, крім того, у російських вояк немає мотивації. Тому у росіян наш наступ викликає паніку. За таких умов Росія не здатна утримати позиції, а, тим більше, системно наступати. Тому Україна має всі шанси звільнити ПІВДЕНЬ вже в найближчі місяці, а в перспективі і схід нашої держави", ‒ підсумував він.

Війна Росії проти України

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що сили оборони України перейшли в наступ на певних напрямках. За словами заступника голови Міноборони, українські війська ведуть просування на Бахмутському напрямку, де займають важливі висоти.

В Американському інституті вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ, ймовірно, просунулися на запорізькому напрямку і прорвали першу лінію оборони російських окупантів. Крім того, Сили оборони України просунулися і на заході Донеччини.

Журналіст The Washington Post 8 червня написали, що ЗСУ нібито почали контрнаступ. Російські пропагандисти сказали, що в Запорізькій області загострилися військові дії. Україна не підтверджує інформацію про "початок контрнаступу".

Дивіться відео, як ЗСУ почали наступ на Бахмутському напрямку:

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