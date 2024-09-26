Дмитрука готуються екстрадувати: заява Офісу генпрокурора

Суд уже визначив запобіжний захід депутату.

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Дмитрук за кордоном / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/dmytruk.a

Підозрюваного у нападі на військового нардепа Артема Дмитрука, який незаконно утік за кордон, готуються екстрадувати, ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні", — ідеться у повідомленні.

Вказується, що місцеперебування Дмитрука встановлено і судом визначено запобіжний захід.

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Артем Дмитрук - що відомо про втечу нардепа

24 серпня Главред з посиланням на власні джерела писав, що Дмитрук утік до Молдови. Депутата помітили у поліції Штефан-Воде, коли він писав заяву про незаконний перетин кордону.

Тільки після втечі правоохоронці повідомили йому про підозру — за статтями про викрадення зброї і груповому нападі на людей (зокрема, військового) й оголосили у міжнародний розшук.

Вже 2 вересня Дмитрук "засвітився" у Лондоні разом з родиною.

У ДБР згодом визнали, що знали про ризик утечі Дмитрука за кордон, однак нічого не могли вдіяти — на той момент підозри "на руках" слідчих не було.

Скандали за участю Дмитрука - головне

У жовтні 2023 року Дмитрук на пару зі своїм колегою Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим у Голосіївському районі Києва. Військовослужбовцю довелося викликати медиків.

Втечі Дмитрука передував черговий медійний скандал, коли депутат публічно звинуватив українських захисників у Курській області у нібито катуванні місцевого населення. Громадські активісти й волонтери закликали правоохоронців негайно затримати депутата, однак той утік швидше.

Хто такий Артем Дмитрук? Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради. Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі. Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті. 9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

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