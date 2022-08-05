Чи то коронавірус, чи то отруїли: Херсонського гауляйтера Сальдо ввели в кому - росЗМІ

Херсонського гауляйтера Володимира Сальдо ввели в кому / Колаж УНІАН

Херсонський гауляйтер і головний поплічник російських окупантів у регіоні Володимир Сальдо терміново госпіталізований і введений в медикаментозну кому. Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на свої джерела.

І при цьому стан Сальдо нібито оцінюється лікарями як стан середньої тяжкості.

За інформацією російських Telegram-каналів, колаборант зараз в анексованому Криму і його збираються перевезти спеціальним рейсом. А зараз він нібито, крім Коми, підключений до апарату ШВЛ.

Сам Сальдо писав раніше в своєму Telegram-каналі, що його самопочуття різко погіршилося після того, як він перехворів коронавірусом COVID-19. Однак, як пишуть російські джерела, лікарі не виключають і версії отруєння.

Правління Сальдо в Херсоні

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російські агресори призначили нового "мера" та "голову облдержадміністрації". В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА.

"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Пізніше говорилося, що в окупованому Херсоні 11 червня почали роздавати українцям російські паспорти. Однак за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.

У червні в мережі з'явилася інформація про те, що на Сальдо вчинили замах - його машину підірвали. Пізніше колаборант записав відео і спростував інформацію про свою загибель.

11 липня стало відомо про новому замаху на гауляйтера. Пізніше стало відомо, що він вижив.

На початку серпня Сальдо написав про те, що що йде на лікування, а "обов'язки" свої передає іншому поплічнику агресорів - якомусь Єлісєєву.

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