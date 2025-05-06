Дипломатичні кроки в найближчі тижні: Зеленський анонсував нові пакети допомоги

Президент України підкреслив важливість наступних тижнів для зміцнення безпеки та міжнародних відносин.

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Зеленський підкреслив важливість наступних тижнів / колаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

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Спільні плани з Німеччиною для зміцнення економік

У найближчі тижні Україна очікує важливі дипломатичні події, пов’язані з новими пакетами міжнародної підтримки та подальшими санкційними ініціативами проти Росії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні у вівторок, 6 травня.

"Загалом найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії. Ми готуємо рішення та готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на Росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую всім, хто з Україною", — заявив глава держави. відео дня

Президент також поінформував про проведення чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед основних тем — фінансове забезпечення українських військових, про що доповідав міністр фінансів. За словами Зеленського, держава працює над стабільністю грошового забезпечення для захисників.

Крім того, Зеленський повідомив, що готуються перші переговори з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Президент зазначив, що Київ і Берлін мають спільні плани, здатні зміцнити економіки обох країн та сприяти довгостроковій безпеці.

Президент також висловив очікування щодо майбутньої зустрічі та побажав Мерцу успіхів на новій посаді.

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Крім того, як писав Главред, Кабінет Міністрів України затвердив угоду з Японією щодо надання фінансової допомоги в обсязі близько 3 мільярдів доларів.

Також з 1 травня 2025 року набере чинності закон про виплати родинам полеглих добровольців компенсації на рівні із сім'ям загиблих військовослужбовців. Відповідний документ підписав сьогодні, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Окрім цього, Кабінет міністрів схвалив законопроект, який передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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