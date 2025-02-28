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Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі: в ОП розкрили деталі візиту

Анна Ярославська
28 лютого 2025, 11:51
176
Вранці у Зеленського запланована зустріч із сенаторами США. На 18:00 за Києвом президент запрошений до Білого дому.
Трамп, Зеленський
Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Коротко:

  • Зустріч із Трампом розпочнеться о 18:00 за Києвом
  • Президенти підпишуть угоду та дадуть спільну прес-конференцію

У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. В Офісі президента розкрили деталі та розповіли про плани глави держави.

Як пише Європейська правда з посиланням на ОП, візит Зеленського до Сполучених Штатів розпочнеться із зустрічі із сенаторами, після чого він поїде на зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом.

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Зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.

Далі відбудеться підписання так званої "угоди про надра" - Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення.

На 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.

Пізніше Володимир Зеленський вирушить до Інституту Гадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі: в ОП розкрили деталі візиту
Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред ​

Візит Зеленського до США

Як повідомляв Главред, за даними ресурсу FlightAware, літак із президентом Зеленським приземлився в США на авіабазі Joint Base Andrews 27 лютого о 17:59 за місцевим часом. Політ президентського A319 з аеропорту Шаннон (Ірландія) до військової авіабази Joint Base Andrews (штат Меріленд, США) тривав 8 годин 2 хвилини.

Раніше президент Зеленський анонсував переговори з Трампом 28 лютого.

Президент США заявив, що під час зустрічі планують підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуть "інші речі".

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", - сказав Трамп.

Зі свого боку, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами готова до підписання.

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