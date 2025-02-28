Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі: в ОП розкрили деталі візиту

Коротко:
- Зустріч із Трампом розпочнеться о 18:00 за Києвом
- Президенти підпишуть угоду та дадуть спільну прес-конференцію
У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. В Офісі президента розкрили деталі та розповіли про плани глави держави.
Як пише Європейська правда з посиланням на ОП, візит Зеленського до Сполучених Штатів розпочнеться із зустрічі із сенаторами, після чого він поїде на зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом.
Зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.
Далі відбудеться підписання так званої "угоди про надра" - Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення.
На 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.
Пізніше Володимир Зеленський вирушить до Інституту Гадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.
Візит Зеленського до США
Як повідомляв Главред, за даними ресурсу FlightAware, літак із президентом Зеленським приземлився в США на авіабазі Joint Base Andrews 27 лютого о 17:59 за місцевим часом. Політ президентського A319 з аеропорту Шаннон (Ірландія) до військової авіабази Joint Base Andrews (штат Меріленд, США) тривав 8 годин 2 хвилини.
Раніше президент Зеленський анонсував переговори з Трампом 28 лютого.
Президент США заявив, що під час зустрічі планують підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуть "інші речі".
"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", - сказав Трамп.
Зі свого боку, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами готова до підписання.
Інші новини:
- "Дуже скоро або ніколи": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні
- США готові піти на багато що: Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України
- У ЦПД пояснили, у чому план Трампа щодо Росії та до чого тут Китай
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред