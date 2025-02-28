Угода щодо корисних копалин із Києвом готова до підписання - глава Мінфіну США

Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого.

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Скотт Бессент заявив, що український уряд схвалив угоду зі США / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

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Угода зі США щодо ресурсів готова

Трамп і Зеленський підпишуть документ 28 лютого

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами готова до підписання. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого.

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"Вона (угода - ред.) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого, - ред.) очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це дійсно взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", - сказав Бессент в ефірі Fox Bussines.

За словами міністра фінансів США, угода показує американському народу переваги для Вашингтона і те, що вона "усуває можливість будь-якої корупції з використанням найкращих американських практик".

Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред ​

Угода щодо рідкоземельних металів із США щодо ресурсів - останні новини

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що сторони фактично відпрацювали остаточний варіант щодо рідкоземельних копалин. За його словами, угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України".

Як повідомляв Главред, раніше президент Зеленський анонсував переговори з Трампом 28 лютого.

Сам президент США заявив, що під час зустрічі планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", - сказав Трамп.

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