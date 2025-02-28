У ЦПД пояснили, у чому план Трампа щодо Росії та до чого тут Китай

РФ потрібна США як територія та ресурсна база, тому що вона контролює ключові ресурси та інфраструктуру Арктики.

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План Трампа безпосередньо стосується Арктики і Китаю / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головні тези:

Росія потрібна США як територія і ресурсна база

Логіка США полягає в тому, щоб послабити Китай

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, у чому полягає план президента США Дональда Трампа щодо Росії.

За його словами, план Трампа безпосередньо стосується Арктики і Китаю.

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"Він полягає в економічному і стратегічному співробітництві, спрямованому на посилення позицій США в регіоні, протидію Китаю та забезпечення енергетичних вигод", - написав Коваленко в Telegram.

Коваленко зазначив, що Росія потрібна Трампу як територія та ресурсна база, бо вона контролює ключові ресурси та інфраструктуру Арктики.

"Водночас Росія в такому становищі, в якому залежність від Китаю, як покупця енергоресурсів, не рятує її економіку", - написав він.

При цьому Китай та Росія мають різні цілі в Арктиці.

"Китай прагне доступу до Північного морського шляху і ресурсів через "Полярний шовковий шлях", тоді як Росія хоче зберегти контроль над регіоном. Китай активно просуває "Один пояс, один шлях", де Росія є важливим транзитним партнером. Якщо США використовують Росію в альтернативних проєктах, арктичних торговельних шляхах, це послабить позиції Китаю в глобальній інфраструктурній грі, і в цьому логіка США", - пояснив очільник ЦПД.

Відповідно, за його словами, "нинішня Росія для США - винятково територія, яку потрібно вміло використовувати, маючи чимало важелів впливу і тиску на режим Путіна".

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Як повідомляв Главред, Трамп відмовився назвати Путіна диктатором під час зустрічі з Макроном у Білому домі. На запитання журналістів він відповів: "Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться".

Видання Politico писало про те, що дедалі більше європейських політиків бачать у діях Дональда Трампа крен у бік Володимира Путіна. Трансатлантичний альянс розпався, натомість з'явився союз між лідером РФ і президентом США для знищення Європи.

Політичний аналітик та історик Олександр Палій вважає, що між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним немає реального союзу, а лише обіцянки і маніпуляції. Китай не втручатиметься, а лише спостерігатиме за розвитком подій.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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