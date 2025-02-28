Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У ЦПД пояснили, у чому план Трампа щодо Росії та до чого тут Китай

Анна Ярославська
28 лютого 2025, 11:19
72
РФ потрібна США як територія та ресурсна база, тому що вона контролює ключові ресурси та інфраструктуру Арктики.
Путин, Трамп
План Трампа безпосередньо стосується Арктики і Китаю / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головні тези:

  • Росія потрібна США як територія і ресурсна база
  • Логіка США полягає в тому, щоб послабити Китай

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, у чому полягає план президента США Дональда Трампа щодо Росії.

За його словами, план Трампа безпосередньо стосується Арктики і Китаю.

відео дня

"Він полягає в економічному і стратегічному співробітництві, спрямованому на посилення позицій США в регіоні, протидію Китаю та забезпечення енергетичних вигод", - написав Коваленко в Telegram.

Коваленко зазначив, що Росія потрібна Трампу як територія та ресурсна база, бо вона контролює ключові ресурси та інфраструктуру Арктики.

"Водночас Росія в такому становищі, в якому залежність від Китаю, як покупця енергоресурсів, не рятує її економіку", - написав він.

При цьому Китай та Росія мають різні цілі в Арктиці.

"Китай прагне доступу до Північного морського шляху і ресурсів через "Полярний шовковий шлях", тоді як Росія хоче зберегти контроль над регіоном. Китай активно просуває "Один пояс, один шлях", де Росія є важливим транзитним партнером. Якщо США використовують Росію в альтернативних проєктах, арктичних торговельних шляхах, це послабить позиції Китаю в глобальній інфраструктурній грі, і в цьому логіка США", - пояснив очільник ЦПД.

Відповідно, за його словами, "нинішня Росія для США - винятково територія, яку потрібно вміло використовувати, маючи чимало важелів впливу і тиску на режим Путіна".

У ЦПД пояснили, у чому план Трампа щодо Росії та до чого тут Китай
Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп веде переговори з Путіним щодо закінчення війни в Україні. За словами президента США, переговори йдуть "дуже добре".

Як повідомляв Главред, Трамп відмовився назвати Путіна диктатором під час зустрічі з Макроном у Білому домі. На запитання журналістів він відповів: "Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться".

Видання Politico писало про те, що дедалі більше європейських політиків бачать у діях Дональда Трампа крен у бік Володимира Путіна. Трансатлантичний альянс розпався, натомість з'явився союз між лідером РФ і президентом США для знищення Європи.

Політичний аналітик та історик Олександр Палій вважає, що між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним немає реального союзу, а лише обіцянки і маніпуляції. Китай не втручатиметься, а лише спостерігатиме за розвитком подій.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, які перевозять гумвантажі

Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, які перевозять гумвантажі

12:54Україна
Україну накриє атмосферний фронт: у яких областях будуть сніг і дощ

Україну накриє атмосферний фронт: у яких областях будуть сніг і дощ

12:44Синоптик
Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі: в ОП розкрили деталі візиту

Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі: в ОП розкрили деталі візиту

11:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Хитрі європейці завжди ставлять пляшки з водою біля дому: в чому причина

Хитрі європейці завжди ставлять пляшки з водою біля дому: в чому причина

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну вривається циклон Reiner

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну вривається циклон Reiner

Які знаки підкорять світ навесні 2025: астрологи назвали ТОП-5 щасливчиків

Які знаки підкорять світ навесні 2025: астрологи назвали ТОП-5 щасливчиків

Вас атакує низка невдач: що не можна робити 28 лютого, прикмети

Вас атакує низка невдач: що не можна робити 28 лютого, прикмети

Останні новини

13:02

Більшість робить помилку: де не варто кріпити тримач для телефону в авто

13:00

Міфи та правда про пальне: чому вигідніше заправлятися якісним паливом? новини компанії

12:56

Індексація пенсій у 2025 році: які пенсіонери залишаться без доплат у березні

12:56

"Ця пісня виграє": Потап підтримав скандального учасника Євробачення 2025

12:54

Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, які перевозять гумвантажі

Надра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – РозумнийНадра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – Розумний
12:44

Україну накриє атмосферний фронт: у яких областях будуть сніг і дощ

12:18

"Є ризик опинитися в крижаній воді": Дмитро Комаров в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про дорогу на острів Зміїний

12:10

Що садити першим на городі: головні поради для дачниківВідео

11:59

Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні - Euractiv

Реклама
11:56

"Це спадщина, яку я з любов'ю залишаю майбутнім поколінням": Михайло Поплавський презентував понад 60 своїх книгВідео прес-реліз

11:51

Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі: в ОП розкрили деталі візиту

11:28

"Я зрозумів, що ми втрачаємо": Комаров вийшов на зв'язок на тлі чуток про розлучення

11:19

У ЦПД пояснили, у чому план Трампа щодо Росії та до чого тут Китай

11:11

Вийде смачним і наваристим: в якій послідовності класти овочі в борщ

11:06

"Путіна заманюють у пастку": Подоляк упевнений, що США хочуть "дотиснути Росію"

10:58

Будуть сніг, дощ і туман: в Україні різко зміниться погода

10:45

Що робити після зґвалтування: покрокова інструкція від фонду "Сильні" актуально

10:36

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Бикам - розчарування, Собакам - сварки

10:30

РФ запустила по Україні понад 200 дронів: постраждали чотири області

10:26

Скільки води витрачає посудомийна машина: неочікувана цифра

Реклама
10:24

Алсу застукали в обіймах одруженого чоловіка в лісі

10:18

РФ не збирається йти на територіальні поступки: в ISW розкрили задум Путіна

10:09

"Не присутній": зрадниця Корольова заговорила про розставання з чоловіком

09:56

"Вимушений крок": у Мінкульті пообіцяли відновити виїзд діячів культури

09:51

Ігор Коломойський продовжуватиме оскарження націоналізації "ПриватБанку", - адвокат

09:39

Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я

09:30

Пліснява та неприємний запах швидко зникнуть: як прати шторки для душу

09:29

Весна почнеться вчасно: якою буде погода в Україні в березні 2025 року

09:18

Леся Нікітюк приховала фігуру і вперше прокоментувала чутки про вагітність

09:17

"Ми з Настею закінчили": Потап дав нове інтерв'ю не в Україні

08:41

Чому раніше таксисти возили в авто шматок картону: цікава хитрість

08:39

На фронті загинув брат Романа Ратушного

08:21

Настя Каменських здивувала новою фотографією в машині

08:10

Як Макрон публічно спростував Трампа в присутності ТрампаПогляд

08:00

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення: де не буде світла

07:35

Угода щодо корисних копалин із Києвом готова до підписання - глава Мінфіну США

06:55

США готові піти на багато що: Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України

06:14

Що означає символ ключа на панелі авто: загадка для багатьох водіїв

06:10

Не дивіться на КремльПогляд

04:35

Що означає слово "куштувати": не всі українці зможуть пояснити правильне значенняВідео

Реклама
04:02

Великі і рясні квіти гарантовано: як обрізати гортензію навесніВідео

03:31

Нудно не буде: гороскоп на березень 2025 для РибВідео

03:05

Європа готує заміну для НАТО: що відомо про новий Альянс та чого чекати Україні

02:30

"Струс і шок": експерт спрогнозував, чи може Трамп "здати Україну"

02:00

Брітні Спірс "накинулася" на ексчоловіка: "На хлопця потрібно надіти намордник"

01:58

Досвідчені господині закликали додати ложку соди у пилосос: у чому причина

01:30

Без хімії та фарби: елементарний лайфхак очищення огорожі від цвілі й моху

00:59

Трамп готує для Путіна сюрприз: політик розкрив плани президента США

00:37

Долар пішов на зліт: банкір сказав, яким буде курс до 9 березня

27 лютого, четвер
23:54

"Наймасштабніша атака на місто": росіяни бʼють "Шахедами" по Сумах

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти