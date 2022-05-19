Фінальна стадія війни найскладніша і кривава: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський пояснив, що поки не може закликати українців повертатися з-за кордону, адже фінальна стадія війни є найскладнішою і кривавою. Про це глава держави сказав в ході спілкування з українськими студентами.

"Я не можу сьогодні говорити "повертайтеся додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилася. Це поки вибір кожної людини", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що фінальна стадія найскладніша і кривава.

"Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилася". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети", - сказав президент.

Зеленський запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

"Країну, а особливо інфраструктуру безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. З кращими технологіями безпеки", - підсумував Зеленський.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що армія РФ на всіх фронтах поступово переходить до оборонних дій. Окупанти намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу фіксуються тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу на війні проти Росії. В організації кажуть, що ЗСУ вже вдалося переломити хід подій у боях з російськими військами. Тому у Києва може з'явитися можливість повернути окуповані Крим і Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни в США вважають, що війська Росії, ймовірно, спробують утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Мета - зберегти лінії забезпечення. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть вивести свої сили з регіону, а ЗСУ піти в контрнаступ під Ізюмом.

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