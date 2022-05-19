Перемога України і остання війна Росії: у Зеленського назвали план підтримки для Києва

Нинішня війна має стати останньою для Росії – Єрмак / Колаж УНІАН, Офіс президента

Чинити тиск на РФ потрібно допоки, доки Україна остаточно не переможе у війні. Будь-які поступки, крім остаточної капітуляції, не могли запобігти військовому вторгненню російської держави. Нинішня війна повинна стати останньою для Росії. Київ потребує плану підтримки, який складається з отримання зброї, продовження та посилення санкцій щодо Москви, налагодження механізмів репарацій та економічної допомоги українській державі, а також побудови надійної системи гарантій. Про це заявив керівник Оофісу президента України Андрій Єрмак.

Як повідомляє ТСН, під час свого виступу на дискусії Chatham House на дискусії "Підтримуючи Україну: чи робить Захід достатньо" він розповів про те, що українська держава продовжує опір військовій агресії Росії. Повномасштабне військове вторгнення було неминуче, оскільки Москву могла зупинити тільки повна капітуляція Києва. До діалогу російська влада не готова - держава розуміє тільки силу, у той час, коли її силовий ресурс вже вичерпано.

читайте такожАрмія України у червні перейде в контрнаступ, якщо Захід на дасть достатньо зброї - Жданов"Те, чого її ВПК не здатний виготовити, а це чимало, вона купувала переважно за гроші, виручені від експорту сировини, перш за все енергоносіїв, і навіть після того, як Москва абсолютно чітко демонструвала свої імперські амбіції у Грузії, в Україні, у Сирії, знову в Україні, нафта йшла на Захід, гроші йшли до Росії, тривав business as usual", - сказав Єрмак.

За його словами, ця війна повинна стати останньою для РФ і закінчитися відновленням територіальної цілісності і суверенітету України. Такий результат стане значним внеском у безпеку всього світу.

"Цьому треба покласти край. Нинішня війна повинна стати останньою для Росії. Вона повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України. Тобто нашою перемогою, нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Адже сьогодні Україна залишає не тільки себе. Це не тільки питання морального. вибір. Це також інвестиція в європейську і світову безпеку", - додав Єрмак.

Дивіться відео ТСН - Арестович заявив, що Україна готова буде завдати військової поразки Росії

Також він акцентував увагу на тому, що програма підтримки України для відбиття військової агресії Росії повинна складатися з чотирьох стратегічних пунктів, що включають озброєння для Києва, посилення санкцій щодо Москви, налагодження механізмів репарацій, економічну допомогу і створення системи надійних гарантій державі.

Програма підтримки України

Надання зброї

Продовження і посилення тиску санкціями на Росію

Налагодження механізмів репарацій та економічна допомога українській державі

Створення чіткої та надійної системи гарантій Україні

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що армія РФ на всіх фронтах поступово переходить до оборонних дій. Окупанти намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу фіксуються тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу на війні проти Росії. В організації кажуть, що ЗСУ вже вдалося переломити хід подій у боях з російськими військами. Тому у Києва може з'явитися можливість повернути окуповані Крим та Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни в США вважають, що війська Росії, ймовірно, спробують утримати свої позиції на Захід від міста Вовчанськ Харківської області. Мета - зберегти лінії забезпечення. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть вивести свої сили з регіону, а ЗСУ піти в контрнаступ під Ізюмом.

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