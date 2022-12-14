"Фіналізація війни - весна-літо наступного року": Подоляк зробив гучну заяву

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що фіналізація україно-російської війни настане навесні-влітку 2023 року.

Подоляк зробив гучну заяву щодо фіналу війни / Колаж фото УНІАН

Фінальний етап україно-російської війни залежить від ряду факторів. Але якщо говорити про психологію і математику військових дій, то він може настати навесні або влітку в 2023 році. Про це в коментарі порталу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це (закінчення війни - Главред) залежить від багатьох факторів: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, в тому числі і в країні-агресорі. Якщо все проаналізувати, ресурсну виснаженість РФ і постійно зростаючий тиск санкційний, і те, що вони все більше стають ізгоями [...] Другий ресурс - це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім як до кінця спалити свою країну, некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень і чітко довело, що інтелектуально не може осягнути сучасний світ як такий. Тим часом, якщо ми говоримо про психологію та математику війни, то фіналізація війни - весна-літо наступного року", − розповів він.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російської армії триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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