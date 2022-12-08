'Повна поразка РФ на території України': Подоляк назвав чітку умову остаточного завершення війни

Подоляк наголосив, що в теперішній ситуації в жодному разі не можна йти на підписання мирного договору з Росією.

Подоляк назвав умову остаточного завершення війни з Росією / УНІАН, ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не збирається йти на жодні компроміси з країною-агресоркою Росією щодо замороження бойових дій. Він наголосив, що фінал війни може бути лише один – це повна поразка РФ на території нашої країни.

Як зазначив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу, в теперішній ситуації в жодному разі не можна йти на підписання мирного договору з Росією, оскільки наслідки від такого рішення будуть катастрофічними. Війна на цьому не закінчиться.

"Це не буде фіналом війни. Це буде початком іншого етапу війни. І знову-таки ми отримаємо внутрішні негативні процеси в Україні", - сказав він.

Подоляк зауважив, що наразі рано говорити про терміни закінчення бойових дій в Україні. Але є одна чітка умова, за якої війна завершиться. Це – повна поразка Росії на території України. За його словами, іншого варіанту немає.

"Я хочу, щоб усі зрозуміли. Фактично війна закінчиться тільки тоді, коли Росія програє на території України у повному обсязі. 90% українського суспільства мають консенсус. Війна може закінчитися в той момент, коли Росія остаточно залишить територію України в повному обсязі", - наголосив радник керівника Офісу президента.

Він підкреслив, що "в повному обсязі" означає звільнення Кримського півострова, а також повернення під контроль України окупованих з 2014 року земель Донецької та Луганської областей.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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