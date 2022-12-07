"Підійдемо до Криму": експерт назвав території, які ЗСУ звільнять до кінця року

У разі другого успішного удару по Керченському мосту, угруповання окупантів на Херсонщині та в Криму опиниться фактично в оперативному "котлі".

Світан спрогнозував події на фронті взимку / 93-я ОМБр Холодний Яр, скріншот

Українські захисники мають стратегічну перевагу над російськими окупаційними військами. До нового року ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку та Херсонську області. Ба більше, вже у грудні наші воїни можуть почати звільняти Крим. Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан в коментарі 24 каналу.

Як зазначив експерт, у разі другого успішного удару по Керченському мосту, угруповання окупантів на Херсонщині та в Криму опиниться фактично в оперативному "котлі". Окрім цього, ЗСУ зараз можуть бити по логістичному ланцюжку окупантів поблизу адмінмежі між Херсонщиною та Кримом.

"В нас дуже хороші стратегічні позиції. Тож Запорізьку, Херсонську та, можливо, Крим ми вже можемо почати звільняти ще до нового року. Принаймні можемо упродовж грудня підійти до Криму – до одного з переходів до Арабатської стрілки, Чонгару чи Перекопу", - запевнив Світан.

Він також заявив, що надалі ЗСУ можуть рухатися з-під Сватового в бік Щастя, що допоможе визволити Північ Луганщини з подальшим виходом на Луганськ. А далі, як вважає військовий експерт, потрібно рухатися в бік Росії.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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