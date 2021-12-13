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Українців хочуть зобов'язати прив'язати SIM-картки до паспортів: навіщо це потрібно

13 грудня 2021, 10:33

Прив'язка телефонного номера до паспорта насправді має багато переваг для громадян. Але проблему шахрайства ця ініціатива навряд чи розв‘яже.

телефон, смартфон
Українців хочуть зобов'язати прив'язати SIM-картки до паспортів / Фото pixabay.com

Член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко анонсував нововведення - українців хочуть зобов'язати перевести на контракт телефонні номери, які прив'язані до банківських карток, щоби зробити їх іменними. Законопроект, який вже розробляється, стосуватиметься лише фінансових номерів і покликаний захищати українців від шахраїв.

Суть в тому, що всі банківські картки українців так чи інакше прив'язані до номера телефону. Тому шахраї часто роблять спроби вкрасти номери громадян, щоб отримати доступ до їхніх фінансів. Якщо ж номер буде іменним, то, щоби перевипустити карту, потрібен буде паспорт. А в разі махінацій громадянин зможе захистити свої права, пише Obozrevatel.

CEO IT-Association Vinnytsia Дмитро Софіна зазначає, що прив'язка телефонного номера до паспорта насправді має багато переваг для людей.

"Можна буде ефективно боротися зі спамом і порушенням конфіденційності життя громадян, оскільки при зверненні в правоохоронні органи можна ідентифікувати осіб, які вчиняють ці дії. Якщо присутні протизаконні дії з боку шахраїв і злочинців, то при отриманні рішення суду можна легко і швидко встановити особу і притягнути її до відповідальності", – сказав він.

Той факт, що громадяни бояться ідеї прив'язки номера до паспорта через те, що за ними почнуть масово стежити спецслужби, не має сенсу. З нинішнім розвитком технологій відстежити дії громадян можна й іншими способами. Наприклад, через соцмережі, в яких люди часто повідомляють про себе забагато інформації.

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У свою чергу, експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч вважає, що проблему шахрайства ініціатива "слуг народу" не вирішить. За його словами, в Україні вже був випадок, коли гроші клієнтки банку були вкрадені внаслідок помилок операторської компанії. Попри те що її номер мав статус персоніфікованого і будь-які операції з ним повинні були відбуватися при її особистій присутності, шахраї заволоділи цим номером. Суди ж відмовили постраждалій у праві вимагати від компанії відшкодування збитків.

"Шахраї використовують підроблені довіреності, підроблені документи, просто підкуповують співробітників операторських салонів", – зазначив Хіміч.

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До слова, в Україні вже намагалися ініціювати прив'язку номера до паспорта ще в 2014 році. Тоді ця ініціатива була в списку так званих диктаторських законів. Пізніше ідею хотіли реалізувати в 2017-му і 2019-му роках, але жодного разу це не увінчалося успіхом.

Зараз сам абонент може ухвалити рішення про те, чи хоче він, щоб його ідентифікували чи ні. Як повідомили в компанії Київстар, на даний момент близько 80% абонентів України все ще обслуговуються анонімно.

Як повідомляв Главред, заповзятливі громадяни вирішили підзаробити на епідемії коронавірусу й телефонують українцям від імені нібито їхніх родичів або лікарів і просять гроші на лікування. Стурбовані люди поспішають допомогти, а результаті перераховують гроші шахраям.

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