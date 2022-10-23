Фейгін пояснив, чим небезпечний жителям окупованих регіонів України путінський "воєнний стан"

Володимир Путін і Марк Фейгін / УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю Главреду розповів, що людям, які проживають на тимчасово окупованих РФ українських землях, загрожує примусова мобілізація після введеного диктатором Путіним воєнного стану.

"Я думаю, що неофіти, громадяни України, в цьому плані знаходяться в зоні ризику. Ми це бачили на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях, де мобілізація взагалі ніколи не зупинялася. А що стосується нових територій, то там завжди були якісь побоювання. Набереш багато людей - вони розгорнуть автомати. А так їх можна просіяти і потроху кудись додавати на лінію фронту - на Донбасі і так далі. А то і взагалі з півночі пустити, адже вони ж з території Росії "попливуть". Так що, думаю, і ця мета теж, безсумнівно, ставиться. Але всі ці цілі - побічні. Зрештою їхнє завдання якщо не втримати правий берег, то зруйнувати все, що там залишиться", ‒ підсумував він.

Путін ввів "воєнний стан"

30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів російський диктатор Путін оголосив про анексії окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

19 жовтня стало відомо, що Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях України.

Відповідно до виданого Указу, його запровадили опівночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому ряду силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "представити пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".

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