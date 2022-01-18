Фермер із Закарпаття по всьому світу купив сотню оленів, щоб поповнити фауну лісу Карпат

Олені житимуть у Карпатах / скріншот

У Національному парку на Закарпатті з'явилися нові мешканці. Ними стала сотня оленів з Нової Зеландії, Австрії, Англії та Угорщини. Тварин привіз місцевий фермер.

Підприємець Юрій Тюх хоче поповнити фауну України і відновити популяцію в дикій природі, тому через три роки олені підуть в ліси. А тим часом, будуть виростати і радувати туристів.

Як йдеться у сюжеті ТСН.12.00, тварини приїхали пару днів тому. Поки вони до себе нікого не пускають.

"Все більше і більше мисливців є, більше нових технологій, як полювати. І хоч це Національний парк, але це олені... вони не сидять на місці, вони мігрують по всіх Карпатах. Якщо тут заборонено стріляти, то стріляють в інших місцях", - розповів Тюх і додав, що піклуватися про диких тварин він почав близько п'яти років тому.

Зокрема, для реабілітації та збереження дикої природи чоловік створив екопарк. Там є леви, тигри, вовки і парнокопитні. Деякі потрапили в екопарк із зоопарку, а інших він викупив у браконьєрів.

Нагадаємо, нещодавно у ЧАЕС стадо корів обрало собі в лідери нового Бика. Молодий чорний бик витіснив підсліпуватого на око попередника. Старий Бик змирився зі своєю поразкою і повернувся в стадо в якості рядового члена.

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