У Чорнобилі з'явився новий лідер: красень-бик посунув старого попередника

Корови живуть там 7 років / Соцмережі

У Чорнобильській зоні в стаді здичавілих корів помітили нового лідера. На місце старого бика прийшов молодий.

Як повідомляють на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, тварини мешкають у заповіднику кілька років.

Вони живуть у повній свободі.

"Молодий чорний бик витіснив підсліпуватого на око попередника. Старий Бик змирився зі своєю поразкою і повернувся в стадо в якості рядового члена. Бики, корови і телята – в міру вгодовані і, сподіваємося, добре переживуть і цю зиму", - зазначили вчені, які спостерігають за 20 коровами.

Як корови з'явилися в Чорнобилі

Велику рогату худобу тримали у своєму господарстві самопоселенці. Це було в Луб'янці. Там жило 7 корів. Однак у 2016 році господарі померли і їхні "підопічні" почали жити на волі.

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До слова, вони стійко переносять сніги і морози, а також активно розмножуються.

Нагадаємо, у вересні цього року у Чорнобилі зацвіли каштани, незважаючи на похмуру і дощову погоду.

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