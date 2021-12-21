"Ягня пластикове - на шашлик не годиться": у Кропивницькому вкрали фігурки тварин з вертепу

Різдвяний вертеп / ТСН

У місті Кропивницький з різдвяної інсталяції, яку облаштували перед входом до міста, невідомі вкрали пластикову корову і ягняти з різдвяного вертепу. Про це повідомляє портал ТСН у вівторок, 21 грудня.

Сталося це в той самий день, коли вертеп, що символізує народження Ісуса Христа, встановили і прикрасили комунальники. Зловмисників зараз розшукують правоохоронці.

Кропивницьких чиновників нахабна крадіжка обурила. Композицію у вертепі вже відновили. Але тепер аж до завершення новорічно-різдвяних свят її посилено охоронятимуть.

"У перший день ярмарку ягняти поцупили з вертепу. Вже кому треба. Він же на шашлик не підходить. Дурнем треба бути. І корову вкрали", - обурився мер міста Андрій Райкович.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українці протягом наступних десяти років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. З такою заявою виступив глава ПЦУ-митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Це найбільше пов'язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча цього року я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. У минулі два роки, чи було це штучно створено, я пам'ятаю, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, А я дійсно не проти переходу. Але щоб це сталося правильно. Треба мудро діяти", - сказав він.