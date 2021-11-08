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У Києві на Оболоні жінка влаштувала зоопарк у маленькій квартирі: фото бідних тварин

8 листопада 2021, 11:55

Киянка тримала екзотичних та хижих чотирилапих і птахів у тісних клітках.

Вовк
Вовків жінка тримала в маленьких клітках / depositphotos

У Києві на Оболоні місцева жителька влаштувала справжній домашній зоопарк у звичайній двокімнатній квартирі. Жінка тримала екзотичних та хижих чотирилапих і птахів у собачих клітках.

Про жахливий інцидент з жорстоким поводженням з тваринами розповіли в пабліку зоозахисників UAnimals в фейсбуці. Разом у квартирі мешкали борсук, вовк, дві лисиці, хижі птахи та вісім собак породи Стаффордширський тер'єр. Деякі з тварин були сильно травмовані.

Коли зоозахисники вилучили вовка, він мав шість відкритих переломів на одній лапі. Травми тварина отримала через те, що на нього напав борсук.

"Після вилучення бідолашної дикої тварини, жінка завела інше вовченя, але, на щастя, віддала його через тиск зоозахисників. Обидва вовки наразі знаходяться в реабілітаційному центрі у Бельгії", – мовиться в повідомленні. Чи відібрали інших тварин у жінки та чи застосувала щодо неї поліція якісь санкції, невідомо.

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facebook.com/UAnimals.official

В Україні прийняли важливий закон Про захист тварин

Раніше цього року ВР проголосувала за надзвичайно важливий законопроєкт, що стосується захисту бездомних та диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою та покатушки на поні, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися з тварин, а й використовувати їх для бізнесу.

Навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів – закон забороняє всі види рубок лісу по периметру охоронних ділянок в лісах.

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