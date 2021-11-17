Оголошено переможця премії "Найсмішніше фото тварини": яскраві кадри з життя дикої природи

Переможець конкурсу / comedywildlifephoto.com

У премії "Comedy Wildlife Photography Awards" переміг фотограф Кен Дженсен з Блекберна в Англії. Він зобразив мавпочку в провінції Юньнань в Китаї в найжахливіший для неї момент, проте виграв, борючись з 7 тисячами веселих робіт з усього світу.

На офіційному сайті премії з'явилися милі кадри з життя диких тварин.

Різні жирафи, бори, єноти, слони та інші вихованці показані в найнесподіваніших позах.

В цілому, у фінал вийшли 42 знімка, на яких відображені найцікавіші моменти представників дикої природи.

Організатори стверджують, що щорічно отримують безліч фотографій і вважають, що таким чином люди прагнуть брати участь в охороні світу тварин.

Реклама

Довідка: Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards був заснований в 2015 році фотографами Полом Джойнсон-Хіксом і Томом Салламом.