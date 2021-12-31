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Феєрверк і собаки: як уберегти тварину від наслідків раптового галасливого вихлопу

31 грудня 2021, 21:39

У столиці використання піротехнічних виробів заборонено.

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Собаки бояться феєрверку / 1zoom.ru

Ветеринари застерігають, що вибухи салютів і феєрверків завдають непоправної шкоди тварина.

Більш того, за словами експертів, в деяких випадках це може їх калічити або вбити.

У пресслужбі КМДА з посиланням на столичних ветеринарів стверджують, що підготувати тварину до цього стресу неможливо. Також відомо, що раптового вибуху може злякатися навіть дресирований пес.

"Щорічно під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард і феєрверків лякають тварину, вона може втекти від господаря або навіть потрапити під автомобіль", - стверджує директор "Київської міської лікарні ветеринарної медицини" Наталія Мазур.

Через шок від гучного вихлопу втрачають орієнтацію в просторі і птахи, які згодом врізаються в машини, дерева, будівлі. Тому дана дія може нашкодити і людям, зокрема, водіям, яким на шляху попадеться падаючий птах.

Кілька порад, як захистити тварину від новорічної піротехніки

  • вигулювати вихованця подалі від місць масових розваг;
  • гуляти з твариною вранці або вдень;
  • не відпускати собаку з повідця;
  • при вибуху обійняти і заспокоїти.

Нагадаємо, новорічний стіл 2022 може стати справжнім випробуванням для нашого організму – адже він не звик у повсякденному житті споживати таку різноманітність страв. При цьому далеко не всі з них – корисні. Дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, як можна підготуватися до святкового застілля, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

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