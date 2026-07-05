Федоров сказав, скільки у червні було уражено ворожих цілей та ліквідовано окупантів

У червні Сили оборони України знищили понад 200 тисяч цілей противника.

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У червні Сили оборони України знищили понад 200 тисяч цілей противника / Колаж: "Главред", фото: УНІАН, 24-та ОМБр імені короля Данила

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Українські військові посилили удари по об’єктах логістики противника

Майже 28 тисяч військових РФ ліквідовано або отримали важкі поранення

Протягом червня Сили оборони України знищили понад 200 тисяч ворожих цілей, а майже 28 тисяч російських військовослужбовців було ліквідовано або вони отримали важкі поранення. Про це повідомив у Telegram-каналі міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, минулого місяця українські військові суттєво посилили удари по об’єктах логістики противника. Також майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей, розташованих на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту.

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Міністр зазначив, що в червні значно зросла інтенсивність ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму.

Федоров підкреслив, що пріоритетним завданням залишається знищення логістичної інфраструктури російських військ. За його словами, ураження складів, транспортних засобів та маршрутів постачання знижує можливості противника забезпечувати свої підрозділи.

"У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів. Також у червні ми досягли рекордних результатів одразу за кількома напрямками: знищили рекордну кількість артилерійських засобів противника; перехопили 49 575 ворожих дронів і вертольотів – це найкращий результат за весь час; встановили абсолютний рекорд зі знищення автомобільної та мототехніки ворога", – повідомив міністр.

За словами Федорова, кожне ураження підтверджено відеоматеріалами.

Він також зазначив, що використання безпілотних систем дозволяє в режимі реального часу контролювати обстановку на полі бою, оперативно приймати рішення та ефективно масштабувати успішні тактичні рішення на всю армію.

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Що відомо про нову фазу війни за Крим - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що, на його думку, розпочався масштабний етап операції, спрямованої на витіснення російських військ з тимчасово окупованого Криму.

Він зазначив, що найближчим часом окупаційне угруповання може зіткнутися з серйозними труднощами, які ускладнять утримання півострова. Експерт вважає, що одним із ключових досягнень стало порушення основних логістичних маршрутів до Криму, а наступним завданням є утримання їх під вогневим контролем і послідовне знищення російських засобів протиповітряної оборони.

Жданов також зазначив, що в разі успішного ослаблення російської системи ППО знищення численних військових об’єктів на території Криму залежатиме насамперед від часу та наявних технічних можливостей Сил оборони України.

"Тому можна констатувати: розпочалася масштабна операція з витіснення російських військ з території Кримського півострова", - підсумував він.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз вагається між закінченням війни, оголошенням нової мобілізації або спробою втягнути НАТО у пряме протистояння за допомогою повітряних ударів.

Аналітики проєкту DeepState зазначають, що в червні темпи просування російських військ залишалися обмеженими, проте ситуація на фронті поступово змінюється.

Водночас диктатор Володимир Путін раніше стверджував, що Росію нібито неможливо перемогти на полі бою, а Захід, за його словами, не досягає успіху у військовому протистоянні й "переходить до інших методів впливу".

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Про особу: Михайло Федоров Михайло Федоров - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому - народний депутат України IX скликання. Увійшов до списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник цифрового напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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