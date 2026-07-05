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Чи окупувала РФ Костянтинівку: в ISW оцінили слова Путіна про "захоплення" міста

Віталій Кірсанов
5 липня 2026, 09:48
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Заяви Путіна про захоплення Костянтинівки є значно перебільшеними.
Заяви Путіна про захоплення Костянтинівки є перебільшеними
Заяви Путіна про захоплення Костянтинівки є перебільшеними / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

  • Україна відкидає заяви Москви
  • В ISW припускають, що війська РФ поступово розширюють свою присутність у Костянтинівці

Російський диктатор Володимир Путін та представники військового командування РФ суттєво перебільшили заяви про нібито повне захоплення Константинівки. Такий висновок міститься в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 3 липня Путін заслухав доповіді російських воєначальників, присвячені операції в Константинівці. Під час зустрічі командири заявили, що штурмові підрозділи окремих мотострілецьких частин нібито встановили контроль над низкою об’єктів міста, зокрема промисловими підприємствами, церквами та окремими кварталами.

відео дня

В ISW вважають, що настільки детальні звіти мали на меті продемонструвати успіхи російських військ у міських боях та створити інформаційний ефект навколо заявленого просування.

Аналітики не знайшли підтверджень заявленим успіхам

Експерти зазначають, що подібні заяви не відповідають звичній картині розвитку бойових дій. Зазвичай просування російських підрозділів супроводжується появою відеоматеріалів із ударами українських сил по нових позиціях противника. Однак у випадку з Костянтинівкою таких підтверджень фахівці не виявили.

Крім того, російські джерела, зокрема Міноборони РФ, останніми днями публікували численні відеозаписи з невеликими групами військовослужбовців, які демонстрували російські прапори в різних районах міста та його околицях. На думку ISW, подібні матеріали самі по собі не свідчать про встановлення стійкого контролю над територією.

Аналітики звертають увагу, що більшість таких роликів закінчуються до того, як стає можливим визначити розташування російських позицій або подальшу долю військовослужбовців.

Також фахівці не зафіксували відеодоказів застосування російської бронетехніки, мінометів або ствольної артилерії безпосередньо в місті. За оцінкою ISW, відсутність подібних ознак ставить під сумнів заяви про повний контроль над Константинівкою.

Україна відкидає заяви Москви

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний штаб ЗСУ відкинули твердження російської сторони про захоплення міста.

Українські військові джерела повідомляли, що станом на середину червня в Костянтинівці перебувало від 100 до 250 російських військовослужбовців, тоді як українські підрозділи продовжували зберігати чисельну перевагу. За оцінкою аналітиків, така ситуація відповідає спостережуваній динаміці бойових дій і суперечить заявам Москви про повне встановлення контролю над містом.

Додатковим аргументом ISW називає той факт, що 3 та 4 липня окремі російські військові блогери та командири також визнавали збереження українських позицій у Костянтинівці, що суперечить офіційній версії російської влади.

Захоплення міста не гарантує стратегічного прориву

На думку аналітиків, російське керівництво використовує тему Константинівки для створення враження про швидкий перехід під контроль РФ всієї території Донецької області.

При цьому в ISW припускають, що російські війська поступово розширюють свою присутність у місті й можуть продовжити просування. Однак навіть потенційне захоплення Костянтинівки, на думку експертів, навряд чи забезпечить Росії швидкий оперативний прорив на інших ділянках фронту.

У звіті також зазначається, що весняно-літня наступальна кампанія російських військ у 2026 році поки що не принесла результатів, які можна вважати оперативно значущими. За оцінкою інституту, навіть у разі встановлення контролю над Константинівкою подальший наступ може істотно знизити наступальний потенціал російських сил.

Чи окупувала РФ Костянтинівку: в ISW оцінили слова Путіна про 'захоплення' міста
Інфографіка: Главред

Ситуація навколо Костянтинівки: новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії в напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що твердження російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Константинівки в Донецькій області не відповідає дійсності. "Якщо Константинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем там зустрітися зі мною й знайти дипломатичні рішення, щоб нарешті закінчити війну", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проникнення росіян на східні околиці Костянтинівки відбулося в жовтні 2025 року. Відтоді окупанти не досягли жодних тактично значущих результатів, незважаючи на регулярні заяви російських чиновників про "успіхи".

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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