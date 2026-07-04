РФ хоче створити 'смугу безпеки' в трьох областях України: цинічна заява

Медведєв сказав, що розширення буферної зони нібито є продовженням реалізації планів РФ.

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У Кремлі заговорили про "смугу безпеки" / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

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Медведєв заявив про нову "смугу безпеки"

До неї РФ віднесла три області України

Також він зробив заяви про ситуацію на фронті

Заступник голови Ради безпеки країни-агресора Росії Дмитро Медведєв заявив про наміри російського керівництва створити так звану "смугу безпеки", яка має охопити території Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей України. Про це пишуть російські ЗМІ.

Він розповів, що розширення буферної зони за рахунок зазначених українських регіонів нібито є продовженням реалізації планів, про які напередодні публічно говорив диктатор Володимир Путін.

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"А нова смуга безпеки, про яку вчора сказав глава держави, пройде територією Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей", - сказав Медведєв.

Крім того, заступник голови Ради безпеки розповідав про нібито наявні успіхи російських окупаційних військ на лінії зіткнення.

Він стверджував, що західні країни нібито "свідомо приховують від власного населення реальний стан справ на фронті", тоді як Україна "цілеспрямовано поширює неправдиву інформацію щодо перебігу бойових дій".

Яка справжня мета війни РФ проти України

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко переконаний, що Росія не розглядає можливе захоплення Донбасу як кінцеву мету війни.

За його словами, навіть у разі реалізації такого сценарію Кремль лише використав би паузу для підготовки до нового етапу бойових дій.

"Надалі росіяни нарощували б резерви, накопичували потенціал і готувалися до наступної фази з метою захоплення інших територій України", - наголосив військовий.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що російський диктатор Володимир Путін наразі вагається між закінченням війни, оголошенням нової мобілізації або спробою втягнути НАТО у пряме протистояння через повітряні удари.

Аналітики проєкту DeepState говорять, що у червні темпи просування російських військ залишилися обмеженими, однак ситуація на фронті поступово змінюється.

Водночас диктатор Володимир Путін раніше стверджував, що Росію нібито неможливо перемогти на полі бою, а Захід, за його словами, не досягає успіху у військовому протистоянні та "переходить до інших методів впливу".

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Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

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