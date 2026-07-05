У NASA здивували загадковим знімком Марса: у мережі заговорили про сліди інопланетян

Ентузіасти помітили об’єкт, який, на їхню думку, зовні схожий на штучну споруду.

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З'явилися нові знімки Марса / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Sttefan, Pixabay/PIRO4D

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На одному з панорамних знімків виявили незвичайну скельну структуру

Ентузіасти помітили об’єкт, зовні схожий на штучну споруду

Фотографія, зроблена марсоходом NASA Curiosity, знову стала приводом для обговорень можливого існування розумного життя на Марсі.

На одному з панорамних знімків, зроблених у кратері Гейл, частина інтернет-користувачів звернула увагу на незвичайну скельну структуру, що нагадує руїни стародавньої споруди з входом, повідомляє Daily Mail.

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Панорама була зроблена під час дослідження кратера Гейл, де марсохід працює з 2012 року. Серед звичного марсіанського ландшафту ентузіасти помітили об’єкт, який, на їхню думку, зовні схожий на штучну споруду.

Одним із тих, хто підтримав таку версію, став дослідник Скотт С. Ворінг, автор сайту UFO Sightings Daily. Він припустив, що виявлена форма нагадує споруду з матеріалу, схожого на глину, і могла використовуватися як укриття.

"Те, що виглядає як висічені валуни, насправді є стінами з глинистого матеріалу та входом, створеним розумними істотами, яким потрібен був захист від негоди. Такі споруди були у нас на Землі в давнину, і такі самі були у них на Марсі дуже давно", - заявив він.

На запитання про те, наскільки ймовірним є штучне походження об’єкта, Ворінг відповів: "Шанси на те, що цю споруду створили розумні істоти… 100%".

У NASA подібні припущення поки що не коментували. Однак раніше агентство вже пояснювало походження схожих об’єктів, які потрапили на знімки Curiosity у 2022 році.

"На цьому пагорбі на горі Шарп є низка природних відкритих тріщин, зокрема одна висотою близько 30 сантиметрів і шириною 40 сантиметрів, яка за розмірами нагадує дверцята для собаки. Такі види відкритих тріщин є звичайним явищем для корінних порід як на Землі, так і на Марсі", - заявляли тоді в NASA.

В агентстві також наголошують, що дотепер не отримали жодних підтверджень існування життя на Марсі - ані сучасного, ані того, що існувало в минулому.

Думки користувачів мережі також розділилися. Одні вважають, що незвичайна форма пояснюється грою світла та природною ерозією порід.

"Ні, це просто скельне утворення. Я, безумовно, вважаю, що там можуть бути входи, але це виглядає просто як тінь", - написав один із користувачів X.

Водночас інші впевнені, що об’єкт надто незвичайний для природного походження.

"Це виглядає як творіння рук людини", - писали одні.

"Це не витівка природи! Кути занадто гострі, як у прямокутника, щоб утворитися природним шляхом. Це було побудовано кимось або чимось", - стверджували інші.

Скотт Ворінг уже багато років публікує знімки з Марса, на яких, на його думку, можна побачити сліди стародавніх споруд або штучних об’єктів. Подібні публікації регулярно стають приводом для жвавих дискусій серед прихильників і скептиків.

Астрономи зафіксували рідкісного міжзоряного гостя

Дослідники підтвердили виявлення нового космічного об’єкта, який прибув до Сонячної системи з-поза її меж. Йдеться про комету 3I/ATLAS, походження якої пов’язане з іншою зоряною системою.

Цей об’єкт став лише другим офіційно підтвердженим міжзоряним тілом, поміченим астрономами під час прольоту через Сонячну систему.

Незважаючи на порівняно невеликі розміри, комета відрізняється надзвичайно високою активністю. За оцінками фахівців, щосекунди вона викидає в навколишній простір близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу, що робить її однією з найактивніших серед подібних об’єктів.

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Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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