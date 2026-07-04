Росія програла Чорне море: Зеленський зробив гучну заяву про успіхи ВМС

Зеленський зауважив, що Україна повертає війну туди, звідки вона прийшла.

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Втрати російського флоту / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/ssternenko

Головне із заяви Зеленського:

Україна повертає контроль над Чорним та Азовським морями

Російський флот зазнає значних втрат у кораблях

ВМС України посилюють удари по позиціях РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія програла Чорне море. Відповідне повідомлення він опублікував в Telegram.

"ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море", - йдеться у заяві. відео дня

За його словами, починаючи зі звільнення острова Зміїний та продовжуючи операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у Криму, Україна доводить, що Чорне й Азовське моря не стануть місцем спокою для РФ.

"Кожен зараз бачить, що ми відібрали ініціативу у Росії і повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла - на російську землю, у російське небо, до російських берегів. У рідну гавань цієї війни... І кожне чисте серце у світі чекає від України тільки одного - що ми здолаємо цю російську сволоту", - наголосив президент.

Схема зі знищеними кораблями РФ

Також глава держави провів координаційну нараду з командуванням ВМС ЗСУ щодо питань південного регіону. Радник глави Міноборони Сергій Стерненко звернув увагу, що на відео потрапила схема з кораблями Чорноморського флоту РФ.

На схемі зображено основні бойові кораблі, десантний та допоміжний флот, а також ступінь їх ураження. Так:

із 33 основних бойових кораблів - 4 знищено, 8 уражено;

із 34 десантних кораблів - 15 знищено, 10 уражено;

із 23 допоміжних суден - 3 знищено, 9 уражено.

Удари по російських кораблях / фото: t.me/ssternenko

Окупанти починають тікати з Криму

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії почала частково покидати Крим. На півдні півострова вже було помічено колони російської військової техніки, що рухалися на північ.

За його словами, Україні вже вдалося витіснити росіян з Криму ударами по штабу Чорноморського флоту РФ, який перевели до Новоросійська, вузлу зв'язку при штабі ЧФ та органах управління флотом.

"Справа в тому, що за нинішньої ситуації з логістикою утримувати в Криму велику кількість особового складу та техніки буде практично неможливо. Чим більше посилюватиметься криза, тим більше військ Росія буде змушена виводити з півострова, залишаючи там лише спеціальні підрозділи – радіотехнічні, радіолокаційні та сили ППО", - пояснив він.

Удари по кораблях РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 червня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму. Його призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони.

3 червня перший Окремий центр безпілотних систем України уразив військовий корабель країни-агресорки Росії "Бойкий", який є носієм керованої ракетної зброї.

1 червня 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" двічі уразив суховантажне судно країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Бердянську.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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