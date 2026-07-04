Росія програла Чорне море: Зеленський зробив гучну заяву про успіхи ВМС

Головне із заяви Зеленського:
- Україна повертає контроль над Чорним та Азовським морями
- Російський флот зазнає значних втрат у кораблях
- ВМС України посилюють удари по позиціях РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія програла Чорне море. Відповідне повідомлення він опублікував в Telegram.
"ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море", - йдеться у заяві.відео дня
За його словами, починаючи зі звільнення острова Зміїний та продовжуючи операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у Криму, Україна доводить, що Чорне й Азовське моря не стануть місцем спокою для РФ.
"Кожен зараз бачить, що ми відібрали ініціативу у Росії і повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла - на російську землю, у російське небо, до російських берегів. У рідну гавань цієї війни... І кожне чисте серце у світі чекає від України тільки одного - що ми здолаємо цю російську сволоту", - наголосив президент.
Схема зі знищеними кораблями РФ
Також глава держави провів координаційну нараду з командуванням ВМС ЗСУ щодо питань південного регіону. Радник глави Міноборони Сергій Стерненко звернув увагу, що на відео потрапила схема з кораблями Чорноморського флоту РФ.
На схемі зображено основні бойові кораблі, десантний та допоміжний флот, а також ступінь їх ураження. Так:
- із 33 основних бойових кораблів - 4 знищено, 8 уражено;
- із 34 десантних кораблів - 15 знищено, 10 уражено;
- із 23 допоміжних суден - 3 знищено, 9 уражено.
Окупанти починають тікати з Криму
Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії почала частково покидати Крим. На півдні півострова вже було помічено колони російської військової техніки, що рухалися на північ.
За його словами, Україні вже вдалося витіснити росіян з Криму ударами по штабу Чорноморського флоту РФ, який перевели до Новоросійська, вузлу зв'язку при штабі ЧФ та органах управління флотом.
"Справа в тому, що за нинішньої ситуації з логістикою утримувати в Криму велику кількість особового складу та техніки буде практично неможливо. Чим більше посилюватиметься криза, тим більше військ Росія буде змушена виводити з півострова, залишаючи там лише спеціальні підрозділи – радіотехнічні, радіолокаційні та сили ППО", - пояснив він.
Удари по кораблях РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, 4 червня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму. Його призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони.
3 червня перший Окремий центр безпілотних систем України уразив військовий корабель країни-агресорки Росії "Бойкий", який є носієм керованої ракетної зброї.
1 червня 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" двічі уразив суховантажне судно країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Бердянську.
Читайте також:
- ППО в одному з регіонів України суттєво посилять - що відомо
- Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву
- Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки
Про персону: Сергій Стерненко
Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред