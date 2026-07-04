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У Києві - сльози, у Монте-Карло - вечірка з росіянами: як розважається Дімопулос

Олена Кюпелі
4 липня 2026, 17:35
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Санта Дімопулос у день жалоби в столиці України після обстрілу Києва опублікувала фотографії з вечірки з росіянами.
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос живе у своєму світі / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Коротко:

  • Що зробила Димопулос
  • У які дні вона публікувала свої сторіс

Українська танцівниця і колись співачка Санта Димопулос у жорстокі дні обстрілу терористичною Росією показала, як відпочиває та розважається в компанії росіян.

Переглядаючи стрічку Instagram, спочатку можна побачити кадри, як мама з Києва плаче над тілом сина в зруйнованому будинку, а слідом - танці та тусовки Димопулос. У день жалоби в столиці України, 3 липня, вона публікувала кадри свого безтурботного життя.

відео дня
Дімопулос викладав фото зі своїх вечірок під час трагедії в Києві
Дімопулос публікувала свої вечірки під час трагедії в Києві / Скріншот Instagram/santadimopulos

Крім того, під час трагедії Дімопулос не опублікувала жодного допису чи репосту про те, що сталося під час обстрілу в Києві.

Дімопулос викладав фото зі своїх вечірок під час трагедії в Києві
Дімопулос публікувала фотографії своїх вечірок під час трагедії в Києві / Скріншот Instagram/santadimopulos

Більше того, вона розважалася в компанії росіянки Маргарити Ілющенко, яка є співвласницею фітнес-клубу в терористичній Москві.

Дімопулос викладав фото зі своїх вечірок під час трагедії в Києві
Дімопулос публікувала свої вечірки під час трагедії в Києві / Скріншот Instagram/santadimopulos
Дімопулос викладав фото зі своїх вечірок під час трагедії в Києві
Дімопулос публікувала свої тусовки під час трагедії в Києві / Скріншот Instagram/santadimopulos

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Про особу: Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту "ВіаГра". Пізніше вона спробувала себе в сольній кар’єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.

Серед її досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.

Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію - від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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