У Києві — сльози, у Монте-Карло — вечірка з росіянами: як розважається Дімопулос

Коротко:
- Що зробила Димопулос
- У які дні вона публікувала свої сторіс
Українська танцівниця і колись співачка Санта Димопулос у жорстокі дні обстрілу терористичною Росією показала, як відпочиває та розважається в компанії росіян.
Переглядаючи стрічку Instagram, спочатку можна побачити кадри, як мама з Києва плаче над тілом сина в зруйнованому будинку, а слідом - танці та тусовки Димопулос. У день жалоби в столиці України, 3 липня, вона публікувала кадри свого безтурботного життя.
Крім того, під час трагедії Дімопулос не опублікувала жодного допису чи репосту про те, що сталося під час обстрілу в Києві.
Більше того, вона розважалася в компанії росіянки Маргарити Ілющенко, яка є співвласницею фітнес-клубу в терористичній Москві.
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Про особу: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту "ВіаГра". Пізніше вона спробувала себе в сольній кар’єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.
Серед її досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.
Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію - від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.
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