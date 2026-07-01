"Виникають суперечності": Сирський відповів на запитання про конфлікт із Федоровим

Олександр Сирський прокоментував розмежування завдань Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

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Олександр Сирський прокоментував свої стосунки з Михайлом Федоровим / Колаж: Главред, фото: Facebook М. Федорова, Facebook О. Сирського

Важливе з заяв Сирського:

Між МО та Генштабом періодично виникають питання та суперечності

Основні питання здебільшого стосуються повноважень

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував інформацію про нібито існуючий конфлікт із міністром оборони Михайлом Федоровим.

При цьому головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю ТСН заявив про систематичне спільне вирішення з ним різних питань.

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"Я можу лише повторити слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. У нас кожен виконує свої обов’язки, у кожного є свої завдання: у Міністерства оборони свої, у Генерального штабу Збройних сил свої. Періодично виникають питання, можливо, суперечності, які обговорюються й вирішуються, бо питання здебільшого стосуються повноважень – де вони перетинаються і як їх потрібно вирішувати", – сказав Сирський.

За словами головнокомандувача, він спільно з Федоровим працював над армійською реформою та окремими пропозиціями щодо неї, проводив спільну нараду, на якій командири висловлювали свої зауваження та пропозиції, і передавав їх до Міністерства оборони для подальшого опрацювання.

"В умовах, коли триває така війна, ми не маємо права просто конфліктувати, бо це тільки на руку ворогам", – підсумував Сирський.

/ Главред - інфографіка

Росія розглядає варіанти нових наступальних дій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН повідомив, що російське військове командування опрацьовує кілька можливих сценаріїв наступальних операцій проти України з північного напрямку.

За його словами, наразі основна загроза виходить не з території Білорусі, а безпосередньо з прикордонних районів Російської Федерації, де розглядаються можливі напрямки подальших дій.

Сирський також зазначив, що, за наявною інформацією, російський диктатор Володимир Путін доручив своєму генеральному штабу проаналізувати всі варіанти наступальних операцій, включаючи потенційні спроби повторного просування на Київ або інші регіони України.

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Нагадаємо, "Главред" писав, що в травні російські війська змогли захопити лише 14 квадратних кілометрів української території. За даними аналітиків DeepState, це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують посилювати тиск на Константинівському напрямку, поступово розширюючи зону свого впливу навколо міста та створюючи передумови для подальших спроб просування в його межі.

Напередодні стало відомо, що війна в Україні переходить у принципово нову фазу. Вперше за довгий час абстрактна перевага матеріалізується в реальну динаміку на лінії зіткнення.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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